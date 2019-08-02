Суд назначил лингвистическую экспертизу статьи «Азия Ньюс»

Суд принял решение о проведении лингвистической экспертизы статьи в газете «Азия Ньюс», на которую подал иск министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

Такое решение принято на заседании Октябрьского районного суда Бишкека, который прошел 1 августа. В ходе заседания представитель газеты Аскар Медетов ходатайствовал о необходимости проведения лингвистической экспертизы статьи, из-за которой подал иск министр. Судья ходатайство удовлетворил.

Напомним министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении газеты «Азия-Ньюс». Адвокат главы МВД Динара Аширалиева, рассказала журналистам, что причиной послужили «недостоверность информации и коллаж», опубликованные в газете. К.Джунушалиев требует с газеты выплаты 5 миллионов сомов.

Кроме того, на эту газету иск подал и глава 7-го управления МВД Бакыт Матмусаев. Он обратился в суд в связи со статьей в номере «Азия Ньюс» от 16 апреля. Матмусаев также требует с газеты 5 млн сомов.

Ранее главный редактор «Азии-Ньюс» Асланбек Сартбаев прокомментировал эту ситуацию:

«Джунушалиев пугает судей седьмым отделом, который занимается прослушкой. Мы сделали коллаж на Кашкара Джунушалиева с вопросом “Кашкар — крыса?” Это вопрос, там не было утверждения, что он крыса».

Он добавил, что почти аналогичная фотография была опубликована и про Матмусаева с вопросом, следит ли он за бизнесменами и чиновниками.

«Я их ни в чем не обвинял. Если бы они хотели, могли бы ответить. У нас есть доказательства о слежке, которые я покажу в суде. Генерал Омурбек Субаналиев готов дать показания по этому поводу. За ним когда-то тоже следили», — сказал Сартбаев.

И до этого руководители МВД подавали иски против «Азии-Ньюс». Ранее с издания требовал 10 миллион сомов экс-заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров, который позже отозвал свой иск.

Осенью 2018 года газета проиграла иск на 1 млн сомов со стороны бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова, который, потом отказался от взыскания этих денег.

Представители издания на суде отметили, что в статье о К.Джунушалиеве содержатся мнения экспертов, а коллажи – это один из жанров журналистики. Следующее заседание назначено на 6 августа.

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек