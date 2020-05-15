Журналисты и юристы раскритиковали проект закона «О манипулировании информацией»

Медиа сообщество с критикой восприняло проект закона «О манипулировании информацией», вынесенный Жогорку Кенешом на общественное обсуждение. Инициаторы законопроекта Гульшат Асылбаева («Онугуу-Прогресс») и Айнура Осмонова (СДПК) предлагают ограничить доступ к интернету при выявлении ложной или недостоверной информации до устранения причины или вступления в силу решения суда.

Кроме того, государству предлагается создать специальный орган, чтобы контролировал контент в Интернете.

По словам депутата Г.Асылбаевой, проект закона обяжет технологические компании защищать своих пользователей от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией или распространением дезинформации. А регулятивный орган будет следить за исполнением норм законопроекта. «За нарушения топ-менеджеры технологических компаний могут понести личную ответственность, компаниям будут грозить крупные штрафы, а их сайты могут быть заблокированы», — говорит нардеп.

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова раскритиковала законопроект. По ее словам, подобный законопроект уже есть. Он предусматривает контроль за распространением материалов в Сети и в случае признания их экстремистскими или террористическими сайт, где эти статьи опубликованы, может быть заблокирован по решению суда.

По словам главы Института Медиа Полиси Бегаим Усеновой, данный законопроект противоречит Конституции, ограничивает права и свободы граждан, создает цензора, влечет изменения в расходную часть госбюджета, накладывает дополнительное бремя на предпринимателей и граждан.

Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет»» также провел правовой анализ проекта закона. По словам ее юристов, каких-либо методик, согласно которым государственный орган будет определять, является информация ложной или нет, в законопроекте нет. «Проанализировав проект закона, мы считаем, что он грубо нарушает конституционные права граждан на свободу слова и выражение мнения. Фактически законопроектом устанавливается государственная цензура информации в сети Интернет, которая коснется абсолютно всех пользователей сети Интернет в Кыргызстане», — написали в фонде.

Независимый союз журналистов КР также выступил против законопроекта. «Закон не продуман и вызвал много нареканий со стороны юристов. Журналистскому сообществу с этим законом будет трудно работать. Могут возникнуть масса правовых коллизий. В законе сплошные запреты и закручивание гаек. Получается, что всю ответственность снова переложили на журналистов. А ведь борьба с фейками не исчерпывается одними запретами, нужно повышение осведомленности у населения и создание культуры проверки информации. Запреты не решают проблему манипулирования информацией. Мы призываем ЖК отозвать законопроект и направить на доработку», — написали в журналистском объединении Кыргызстана.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек