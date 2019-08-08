ТРК «Апрель» отключен от вещания

Телеканал «Апрель», принадлежащий экс-президенту А.Атамбаеву, выведен из мультиплекса с вечера 7 августа.

«Интернет-провайдер «Акнет» отключил телеканал по указанию руководства. В регионах телевещание канала отключили по указанию РПО РМТР. Их интересы представляет компания «ЦТ», — сообщает «Кактус Медиа».

«У нас находится передатчик на горе в южной части Бишкека. Там, действительно, вышел из строя передатчик», — отметили в компании.

В сети «Ала ТВ» телеканал был отключен, потому что они получают сигнал от интернет-провайдера MegaLine, который, в свою очередь, отключил «Апрель» по неизвестным причинам.

Местный интернет-портал http://www.ts.kg/ также вел прямой эфир «Апреля». По предварительной информации, вещание прекратилось, потому что перестал поступать видеопоток с самого телеканала.

«Апрель» вещал в социальной сети Facebook и видеосервисе YouTube, а также в некоторых спутниковых пакетах.

На 15:20 по Бишкекскому времени, ТРК «Апрель» появился в сетке вещания «Акнет», но самого вещания не было.

Надо отметить, что 7 августа были проблемы с вещанием и других каналов: НТС, NewTV, а также с мобильной связью и доступом к сети интернет.