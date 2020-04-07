Проблемы с доступом к информации у нарынских журналистов

Хотя в Нарынской области объявлена не Чрезвычайное положение, а чрезвычайная ситуация, однако было сильно ограничено передвижение местного населения. Это отразилось и на доступе к информации журналистов.

Нарынская область входит в регионы, где СМИ малочисленны. Кроме Нарынского областного мультимедийного центра (НОМЦ) здесь нет независимых каналов, газет и сайтов. Имеются только региональные корреспонденты отдельных республиканских СМИ и сайтов.

«У нас нет никаких проблем с доступом к информации, — говорит гендиректор НОМЦ Каныкей Жунусова. – Мы постоянно получаем информации от Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Соответствующие специалисты в прямом эфире отвечают на вопросы населения. В связи с ситуацией, на неопределенное время приостановили выпуск газеты «Тенир Тоо». Сотрудники сайта из дома обновляют веб-ресурс. Мы получили восемь комплектов защитных костюмов. Помогают хлором и масками».

Однако региональные корреспонденты сообщают о сложностях с доступом к информации.

«Сложно что-либо уточнить на местах. Особенно трудно с представителями системы здравоохранения. Например, когда звоним в областной центр семейной медицины трубку постоянно берет одна женщина. Она всегда говорит, что ничего не знает, а руководителя нет на месте. Руководители никогда не берут трубку. Мы вынуждены брать только ту информацию, которую нам предоставляют штаб или представительство правительства в области», — делится своими проблемами региональный корреспондент международного агентства «Sputnik Кыргызстан» Максат Абдракунов. Его слова подтверждает и региональный корреспондент радио «Азаттык» Мирлан Кадыров.

«Нет никаких проблем при получении информации другого рода. Потому что многие в этом сами заинтересованы. Однако у нас серьезные проблемы при получении информации, касающейся коронавируса. Руководители медики не берут трубку. Поэтому мы вынуждены опираться только на информацию республиканского штаба», — сообщает М.Кадыров.

«Нельзя сказать, что нам легко получать информацию. Приостановление общественного транспорта добавило трудности для меня. Я живу на западной части города, далеко от центра. Иногда, чтобы на месте уточнить информацию мне приходится ехать туда на велосипеде. Многие просто не берут трубку. Обещают, что уточнят и перезвонят, но обычно не перезванивают. Звонишь сам, не берут», — говорит региональный корреспондент “АКИpress” Алмаз Омурзаков.

Пресс-секретарь Представителя Правительства в области Назгүл Мусуралиева призаналась, что в последние дни она тоже прекратила давать информации предстаивтелям СМИ: «В начале журналистам давал информацию штаб, и я тоже, когда обращались, уточняла информацию и сообщала. Однако в последнее время мы стали давать информацию только после республиканского штаба».

На 7 апреля в Нарыне выявлено 5 больных коронавирусом.

Фотография взята с сайта https://kloop.kg/.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области