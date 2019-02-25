Конкурс для публицистов

Евразийская Творческая Гильдия (Лондон) объявляет международный конкурс произведений в жанре публицистики.

Тема «Большая Евразия: успехи и проблемы регионального сотрудничества»

Огромная территория Евразии включает в себя 94 государства. 94 независимых, строящих международные отношения и развивающихся республик. Страны постсоветского пространства на протяжении более чем 30 лет строят межрегиональные отношения как друг с другом, так и с остальными странами на материке, занимают свою позицию на карте мира как независимые, сильные государства. К чему привели эти связи? Что мы имеем на сегодняшний день? Экономические, политические, культурные отношения, которые влияют на жизни миллиардов людей — как они развиваются? В правильном ли направлении?

Мы можем говорить, как об экономических отношениях между всеми странами Центральной Азии, так и о сотрудничестве между далеко расположенными друг от друга странами, к примеру, Узбекистана и Латвии. Мы можем говорить о непризнанных государствах и их связях, о работах восточных художников, вывешенных в британских галереях. Сотни вариантов, каждый из которых имеет огромное значение в рамках стабильных, здоровых и перспективных международных отношений.

Расскажите о них! Сегодня, сейчас к чему все идет?

Главный приз: Премия им. Льва Гумилева в размере 3000$ от OCA Magazine.

Организатор:

Евразийская Творческая Гильдия (Лондон) в рамках международного литературного конкурса Open Eurasia — 2019. Open Eurasia — это ежегодный международный открытый интерактивный конкурс, объединяющий поэтов, писателей, художников, режиссеров и публицистов. Конкурс проводится с 2012 года, за это время за счет премий конкурса было издано и презентовано в Лондоне 20 авторов*. В 2019 году призовой фонд Open Eurasia составит 31.000 долларов США.

Победители будут объявлены на международном фестивале Open Eurasian Book Forum & Literature Festival в Брюсселе 14-17 ноября 2019 года.

Условия участия:

Принимается 1 (одна) работа, ранее не опубликованная на английском языке размером до 4000 слов.

Работы принимаются на русском, английском, казахском, кыргызском, узбекском, таджикском, белорусском языках.

Форма регистрации по этой ссылке: https://goo.gl/forms/lnTlslZsvIjYhCR62

Участвовать в конкурсе могут только члены Евразийской Творческой Гильдии. Для тех, кто им не является, необходимо зарегистрироваться и получить БЕСПЛАТНОЕ членство на период до 1 декабря 2019 года. Чтобы стать членом Гильдии, зарегистрируйтесь по ссылке: http://www.rus.eurasiancreativeguild.uk/registration/

Отметим, что бесплатное членство могут получить участники, ранее не являвшиеся членами Евразийской Творческой Гильдии (Лондон).

После заполнения регистрационной формы, необходимо выслать на адрес: konkurs2019@ocamagazine.com с пометкой названия категории и Вашего имени в строке Тема, следующие документы: синопсис и/или отрывок из работы (от 500 до 1000 слов) для публикации на сайте, полный текст, фотографию автора в хорошем качестве (размером не менее 1 Мб). На фотографии должен быть изображен только автор.

Последний срок подачи заявки – 15 сентября 2019 г.

Дорогие конкурсанты, пожалуйста, будьте внимательны! Если конкурсант не присылает отрывок или предоставляет очень короткий синопсис, оргкомитет конкурса может дисквалифицировать участника или может самостоятельно выбрать и опубликовать любой отрывок из произведения. Если же отрывок более 1000 слов, то, соответственно, отрывок уменьшается до этих 1000 слов. Замена и исправление опубликованного отрывка не допускаются.

Все подробности на сайте: awardslondon.com