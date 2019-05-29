Экс-замминистра МВД КР отозвал свой иск к “Азия News”

Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров отозвал иск к газете «Азия News» и ее главному редактору Арсланбеку Сартбаеву. Об 29 мая со ссылкой на редактора издания сообщило информагентство «24.kg».

По сообщению информагентства, экс-замминистра пошел на мировую после переговоров.

«Иск начали рассматривать в Октябрьском районном суде Бишкека. Но Райымбеку Матраимову удалось нас примирить», — отметил главный редактор кыргызскоязычного издания.

10 мая стало стало известно о том, что бывший заместитель министра внутренних дел, а ныне глава дирекции авиационной безопасности и режима ОАО «Международного аэропорта «Манас» Д.Абдыкаров, недовольный регулярными статьями о нем в издании, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Он просил от издания и его главного редактора в качестве моральной компенсации 10 млн сомов.

Как сообщил тогда главный редактор «Азия News» А.Сартбаев радио «Азаттык», иск был подан более месяц назад. «Сначала сумма иска была 1 млн сомов, потом поднялась до 3 млн, сейчас достигла 10 млн сомов. Мы задавали ему вопрос: «Получали ли вы деньги по смерти Камилы Дуйшебаевой?». Позже спрашивали, почему МВД не изучает этот факт. Никаких комментариев и текста не было. Были только вопросы и фотографии их двоих», — рассказал Сартбаев.

Напомним, что 10 марта 2014 года 19-летняя студентка Камила Дуйшебаева вышла из дома в микрорайоне «Достук» и не вернулась. 16 марта ее тело было обнаружено на окраине села Байтик. Уголовное дело по данному факту было под личным контролем министра внутренних дел.

«Это не первый иск, поданный к изданию «Азия News». В начале года с газетой судился экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков. Он отсудил у главного редактора 2 млн сомов. Но позже материальные претензии отозвал, ограничившись опровержением, опубликованным в газете», — напоминает «24.kg».