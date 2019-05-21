24 мая состоится очередное судебное заседание по иску к газете «Ачык саясат плюс»

24 мая в Октябрьском районом суде Бишкека состоится очередное судебное заседание по иску депутата ЖК КР Кожобека Рыспаева к газете «Ачык саясат плюс». Нардеп просит суд защитить его честь и достоинство, а также деловую репутацию.

Поводом для иска послужил материал под названием «Рыспаевди иттен чыгарып коюшту» («Рыспаева проводили за дверь…»).

«Ему не нравиться, то что в материале мы написали, что он переходит из одной партии в другую и назвали его хамелеоном. Рубрика, под которой был размешен материал, тоже ему не понравилась. У него много разных претензий. Поэтому мы хотим предложить провести лингвистическую экспертизу материала», — сообщила главный редактор газеты «Ачык саясат плюс» Назгуль Мамытова.

По ее словам, после выхода материала депутат ЖК Кожобек Рыспаев не обращался в редакцию с требованием дать опровержение. Редакции стало известно об иске в суд через год после публикации заметки.

«Я не обращался в редакцию. Почему я должен умолять журналистов дать опровержение? Меня пугать никто не может. Оскорблять меня я никому не дам!», — отметил в свою очередь депутат К.Рыспаев.

По мнению главного редактора «Ачык саясат плюс», за иском стоят интересы властей. «Потому, что мы уже год работаем как оппозиционные СМИ. Мы критикуем власти. То есть этот суд можно расценивать как попытку оказать на нас материальное и моральное давление», — считает Назгуль Мамытова.

По ее словам, было пять заседаний суда и каждый раз приходил новый адвокат депутата. Также все время менялся текст иска. Так, в частности, депутат сначала требовал 300 тысяч сомов компенсации за моральный вред. После трех процессов в суде он увеличил эту сумму до 1 миллиона сомов.

Свое решение депутат объяснил следующими словами: «Причин нет. Мне подсказали люди. Говорят, тебя оскорбили, а ты на 300 тысяч сомов подал. Журналисты просто так написали — на них на миллионы подают! И все друзья, знакомые говорят: что ты себя дешево ценишь... Вот я решил поставить миллион. Пусть они не пишут необоснованные материалы».

Редакция газеты намерена обратиться в ОФ «Институт Медиа Полиси» за юридической поддержкой.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек