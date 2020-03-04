Мониторинг нарушений прав журналистов за февраль 2020 года

В феврале мониторинг зафиксировал 5 сообщений. Из них 1 определяет фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 2 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов, 2 – о нападениях и угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

27.02.2020

О процессе оптимизации гос СМИ в Нарынской области

26 февраля директор Департамента информации и общей коммуникации Министерства культуры, информации и итуризма Салкын Сарногоева представила коллективу Нарынского областного мультимедийного центра нового директора Каныкей Жунусову.

В конце прошедшего года в республике начался процесс оптимизации государственных СМИ в регионах. В Нарынской области действовали одна телерадиокомпания, одна областная и четыре районных издания. Теперь все они объединены в один мультимедийный центр. В телерадиокомпании практически все штатные единицы сохранились, а в областной газете «Тенир-Тоо» произошли некоторые сокращения. Что касается районных изданий, то из 8 штатных единиц 6 сокращено, и в каждой районной газете оставили по 2 корреспондента. Открылись дополнительные штаты для интернет-сайта центра.

«Два корреспондента из каждого района будут работать по-новому. Они должны писать, как в газету, так и на сайт. Теперь не будет по отдельности теле и газетных журналистов», – говорила в начале реформы региональных государственных СМИ С.Сарногоева.

С тех пор прошло три месяца. Однако районные корреспонденты продолжают готовить материалы только в газету «Тенир Тоо». Хотя газета изменилась внешне, однако внутреннее содержание материалов осталось неизменным.

Четыре листа каждого номера «Тенир Тоо» распределены между четырьмя районными изданиями “Эмгек Туусу” (Кочкор), “Айыл турмушу” (Ак-Талаа), “Ат-Башы жанылыктары” (Ат-Башы) и “Демилге” (Жумгал). Поскольку газета выходила на 8 полосах, в ней практически не было сообщений о событиях областного масштаба. Только с 13 февраля объем газеты увеличилась до 16 полос. Отметим, что увеличился и тираж издания – с 2600 до 3640 экземпляров.

Если коснуться содержания материалов, то наблюдаются некоторые недостатки. Отметим некоторые:

“Демилге”: «В сельском округе Орто-Кууганды, что относиться к сельской управе Байзак, отремонтировано 3,5 км дороги улицы К.Жапарова» (“Байзак айыл өкмөтүнө караштуу Орто-Кууганды аймагындагы К.Жапаров көчөсүнүн 3,5 чакырым жолу оңдоодон өткөрүлдү”). Если по республике все сельские управы относятся к сельскому округу, то в Жумгале, почему-то, сельский округ относится к сельскойуправе.

“Айыл турмушу”: «Ат-Башынской свободной экономической зоне, что относится к Нарынской свободной экономической зоне» (СЭЗ), было предоставлена в аренду на 49 лет» (“…Нарын эркин экономикалык аймагынын (ЭЭА) ичиндеги Ат-Башы эркин экономикалык аймагына 49 жылдык мөөнөт менен ижара шартында берилген”). На самом деле Нарынская область является одной СЭЗ. Другой СЭЗ нет.

“Ат-Башыжа ңылыктары”: Используется смешанный и плохойязык – (“тоңдурулган перец пайдалуу”), “… ага райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун биринчи басары Тентимишов Жумагул ж.б. катышышты”.

На страницах газеты “ЭмгекТуусу” в одной и той же статье в начале пишут: «Из нашего района 4 человека погибли за свободу афганского народа» (“Ооган элинин эркиндигин коргоп район аймагынан төрт жоокер курман болушса…”), а к концу стать ипишут: «…были возданы почести нашим воинам, которые обрели вечную славу в ожесточенных битвах с врагами» (“…өз кезегинде душман менен тикелей беттешип, кан кечип өздөрүнө өлбөс-өчпөс даңк алып келишкен жокерлерибиздин эрдиктери эскерилди”). Возникает вопрос, если они защищали народ Афганистана, то тогда врагами являются советские воины?

Вышеприведенные примеры взяты из номеров газеты, вышедших 30 января и 13 февраля.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области

II.НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Нарушение прав СМИ и ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ на равное получение информации

16.02.2020

В Джалал-Абаде многих журналистов не пустили в зал заседания

Для освещения заседания аппарата Полномочного представителя Правительства КР в Джалал-Абадской области, прошедшего 14 февраля с участием Премьер-министра Мухммедкалыя Абылгазиева, в зал заседания допустили только журналистов канала «Ала-Тоо24» Общественной телерадиовещательной корпорации. Представителям других СМИ не дали такой возможности. Их не пустили, ссылаясь на отсутствие аккредитации. Журналисты области восприняли этот факт, как нарушение их профессиональных прав – ограничение в доступе к информации.

На вышеназванном заседании обсуждались итоги деятельности госорганов Джалал-Абадской области и органов местного самоуправления за прошедший год, а также приняли план мероприятий на текущий год.

Недопущение представителей других СМИ и журналистов-фрилансеров к освещению мероприятия пресс-секретарь представительства правительства КР в Джалал-Абадской области Байгазы Раимкулов объяснил тем, что такой формат был определен отделом информационной политики правительства. Это подтверждают и сами журналисты.

«Мы знали, что приедет глава правительства и потому заранее обратились в пресс-службу руководства области. Однако узнав, что правительством введены ограничения, мы связались с руководителем отдела информационной политики аппарата премьер-министра Чынгызом Эсенгуловым. Он сообщил, что заседание будет проходить в закрытом формате. Мы попросили все-таки аккредитовать нас, но наша просьба не была удовлетворена», – говорит корреспондент радио «Азаттык» Руслан Калматов.

Однако наравне с журналистами «Ала-Тоо24» попасть на заседание удалось и владельцу сайта Kogart.kg, свободной журналистке Анархан Жаныбаевой.

«Я попала в здание представительства через черный ход. Однако попытались не пустить меня в зал заседания. Около десятка представителей правоохранительных органов в гражданской одежде, говоря, что меня нет в списке, препятствовали мне. Я позвонила куратору правительства в области, сообщила ему создавшуюся ситуацию. После этого подошел заместитель начальника областного управления внутренних дел Марат Хаджимуратов и помог мне попасть в зал. Однако попросили, чтобы я сидела на задних рядах», — сообщила А.Жаныбаева.

Подобные ограничения для журналистов наблюдались и во время поездок главы государства в регионы.

Жалил Сапаров,

представитель ОО “Журналисты” по Джалал-Абадской области

Комментарий

Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления является открытой, прозрачной и гласной. Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления является общедоступной. Заседания государственных органов и органов местного самоуправления являются открытыми для общественности, за исключением закрытых заседаний. Открытость заседаний гарантируется возможностью присутствия на них граждан, которыми были поданы заявки на участие в соответствующих заседаниях. Закрытые заседания государственных органов и органов местного самоуправления проводятся в случаях обсуждения на них вопросов, информация о которых является информацией ограниченного доступа в соответствии со статьей 5 Закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления». В данном случае пресс-служба правительства и полномочного представителя области должны были обеспечить аккредитацию всем СМИ области, а не только государственной телерадиокомпании.

Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

27.02.2020

Газету «Азия Ньюс» обязали выплатить главе МВД моральную компенсацию в 300 тысяч сомов

Бишкекский городской суд вынес такое решение 26 февраля. Об этом в соцсетях сообщил общественный защитник газеты, гражданский активист Адиль Турдукулов.

«Это тоже признак зачистки политического поля перед выборами. Главный редактор газеты Аслан Сартбаев не согласен с решением городского суда. Поэтому намерены обратиться в Верховный суд»,– отметил А.Турдукулов.

Напомним, Кашкар Джунушалиев подал в суд из-за статей, опубликованных в газете «Азия Ньюс» от 25 апреля и 16 мая 2019 года. Например, в апрельском выпуске газеты был напечатан коллаж, на котором голова министра была присоединена к телу крысы, а заголовок гласил: «Кашкар крыса?».

А вот в номере от 16 мая вышла статья под заголовком «В отставку Жунушалиева, поддерживающего кадры генерала Абдыкарова!». В материале высказывается критика кадровой политики министра внутренних дел.

В самом начале судебных баталий глава МВД потребовал с газеты 5 млн сомов. В декабре прошлого года Октябрьский районный суд частично удовлетворил иск Джунушалиева, обязав издание выплатить ему 1 млн сомов.

Кстати, это не первый иск к «Азия Ньюс». Экс вице-премьер-министр Жениш Разаков ранее судился с газетой «Азия Ньюс». Он требовал 10 млн сомов из-за публикации статьи о том, что Разаков якобы имеет отношение к спецслужбам Таджикистана. В ноябре 2019 года суд удовлетворил иск, оштрафовав газету на 1 млн сомов.

Также «Азия Ньюс» проиграла суд и бывшему начальнику 7 управления МВД Бакыту Матмусаеву, который отсудил у СМИ 15 тыс сомов.

Кроме того, руководителя издания Асланбека Сартбаева вызвали на допрос в рамках уголовного дела в отношении бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Главред «Азия Ньюс» проходит по делу свидетелем.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Взыскание 300 тыс сомов в качестве компенсации морального вреда с газет стало практикой столичных судов. С телеканала «Апрель», газеты «Ачык саясат» также было взыскано по 300 тыс сомов. Для печатных СМИ это большая сумма, принципы разумности и справедливости судами нарушаются, платежеспособность газет даже не исследуется, не учитывается, что большинство газет с трудом самоокупаются.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ и ЖУРНАЛИСТАМ

Угрозы в отношении журналистов и СМИ и ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

03.02.2020

Угрожавший журналистам сотрудник ГКНБ получил дисциплинарный выговор

Балыкчинская военная прокуратура прекратила досудебное производство по делу журналистки Айгуль Такырбашевой в отношении сотрудника спецслужб Нурлана Орозбекова.

Напомним, Н.Орозбеков оскорбил журналистов А.Такырбашеву и А.Хоменко и угрожал им физической расправой. Заявление рассматривалось более 5 месяцев и из-за отсутствия свидетелей со стороны журналиста, подтверждающих угрозы, военная прокуратура закрыло дело.

Единственное, что было подтверждено, это нарушение Закона о СМИ (право на свободное и беспрепятственное выполнение фото и видео съемок).

По словам следователя У.Шахматова, возбуждено дисциплинарное производство в отношении Н.Орозбекова. «К нам уже пришло уведомление об исполнение данного приказа. Руководство УГКНБ вынесло приказ со внесением в личное дело», – сообщил У.Шахматов. Еще один выговор в личном деле и Н.Орозбекову будет грозить увольнение.

Однако А.Такырбашева недовольна данным исходом следствия, считая его слишком мягким. «Они настолько всемогущими себя чувствуют, что могут угрожать, всех затыкать и не нести за это ответственность. Орозбеков не осознает свою вину и ему наплевать на этот выговор»,– отметила журналистка.

Пока А.Такырбашева консультируется с медиа юристами.

Нургуль Шаршембиева,

представитель ОО «Журналисты» по Иссык-Кульской области

Комментарий

Комментируя данный случай, не было возможности ознакомиться с постановлением о прекращении досудебного производства, в связи с чем сложно дать оценку обоснованности принятого решения. В случае несогласия с принятым решением можно обжаловать его в вышестоящую инстанцию. Как таковой ответственности за оскорбление по законодательству Кыргызской Республики нет. Статья в УК КР «Оскорбление» была де-криминализирована, а альтернативной ответственности по законодательству нет. Что касается угроз, то также необходимо дать соответствующую оценку всем имеющимся доказательствам в материалах досудебной проверки.

26.02.2020

В Оше угрожали корреспондентке и подали в суд на нее

Корреспондентка Ошского телеканала TMG Самара Парпиева сообщила о том, что из-за ее журналистской деятельности поступают угрозы ее семье. Данные угрозы она связывает с бывшей руководительницей детского сада «Мөл-Булак».

“Мужу позвонил человек, представившийся сыном руководительницы детского сада, и сказал: “Мы с твоей женой можем начать говорить совсем по другому, я просто хотели тебя предупредить”. Вначале я не обратила внимания на эту угрозу, считая это просто эмоциональной реакцией на мой критический материал”, – говорит С.Парпиева.

Журналистка 5 февраля подготовила материал о состоянии детского сада «Мөл-Булак» г.Ош для передачи «Гражданский контроль». 9 февраля материал был опубликован на YouTube канале TMG, а 14 февраля вышел в эфир.

Бывшая руководительница детского сада «Мөл-Булак» Турсунай Касымова обратилась в суд с исковым заявлением на С.Парпиеву. 24 февраля корреспондентку вызвали в прокуратуру, где ее ознакомили с иском. «В нем говорится, что я требовала 500 долларов за не показ программы в эфире. Это клевета», – сообщила С.Парпиева.

Все наши попытки связаться с Т.Касымовой по поводу ее заявления были безуспешными.

Телеканал TMG обратился в милицию с заявлением о поступающих угрозах в адрес журналистки и ложных обвинениях в ее адрес.

«Вчера мы обратились с заявлением в Ошское управление внутренних дел. Наше заявление было зарегистрировано и начато расследование», – сообщил продюсер телеканала TMG Нурлан Адаев.

После выхода программы о детском саде «Мөл-Булак» в Ошской городской мэрии создали комиссию. Руководительницу детского сада временно отстранили от занимаемой должности.

Гульзат Газиева,

представительница ОО «Журналисты» по Ошской области

Комментарий

Надо полагать, что директор детского сада обратилась с заявлением в органы прокуратуры по поводу якобы требования корреспондентом 500 долларов США. Если данное заявление было зарегистрировано в ЕРПП (едином реестре преступлений и проступков), то будет проводиться досудебное производство. По результатам его следственному органу необходимо будет принять решение о вручении уведомления о подозрении и составлении обвинительного акта, либо прекращении производства. В случае прекращения досудебного производства за отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления, то журналистка может обратиться с заявлением о заведомо ложном сообщении о преступлении.

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Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ осуществляется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».