Диодный лазерный эпилятор обеспечит качественное удаление волос

Женщинам приходится часто сталкиваться с проблемой нежелательной растительности на ногах и теле в целом. На практике применяются различные методы — от используемых на протяжении многих лет восковых полосок до инновационных эпиляторов.

Стоит заметить, что большинство способов избавления от волосков на теле являются довольно болезненными процедурами. Женщины смиряются с этим, так как для них внешний вид оказывается более важным, чем самочувствие. Чтобы избавить их от сложного выбора и помочь сделать кожу мягкой, чистой и гладкой, свои услуги предлагает салон аппаратной косметологии RED FOX (redfox.salon). В нем, в частности, удаление волосков с кожи производится с помощью KIERS 145. Это диодный лазерный эпилятор, который обеспечивает безупречную чистоту кожи и практически безболезненную процедуру.

Эпиляция выполняется с помощью двух манипул с ресурсом 30 млн импульсов. Удаление каждого волоска производится при использовании вакуума. При этом для обезболивания применяется охлаждение с помощью фреона. В результате повреждение кожи минимальное, поэтому сразу же после завершения процедуры можно увидеть отличный эффект – покров станет шелковистым, здорового розового цвета без очагов воспаления.

KIERS 145 является аналогом известного диодного аппарата Light Sheer DUET, он создан по европейской технологии с соблюдением всех норм, принятых в Еврозоне. Вакуум используется для того, чтобы аккуратно растянуть кожу. Она становится тоньше и прозрачнее, благодаря этому лазер проникает в волосяную луковицу и производит точечное воздействие. Корень волоса поглощает ровно столько энергии, сколько необходимо для его уничтожения. Поэтому эксперты говорят о рациональном расходе энергии аппаратом. Это считается важным преимуществом.

Приобрести аппарат можно, например, на сайте ap-cosmetics.ru. Компания является поставщиком косметологического оборудования в салоны и клиники красоты и гарантирует высокое качество любого аппарата, приобретенного в ее каталоге. Кроме того, она обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание, так как в ее составе создан сервисный центр.

KIERS 145 является новейшим оборудованием, которое используется в косметологии. Его применяют в работе только те салоны, которые идут в ногу со временем и заботятся о своих клиентах, предлагают им новинки рынка и обеспечивают высокий класс обслуживания.