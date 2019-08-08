Во время событий 7 августа пострадали два журналиста

Во время спецоперации силовиков по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш близ Бишкека пострадала журналистка ИА “24.KG” Аида Джумашева. Ей в ногу по касательной попала резиновая пуля. «Она чувствует себя хорошо, и ее жизни ничего не угрожает «, — сообщили в ИА.

Позже она в своем фейсбук аккаунте написала, что с ней все в порядке.

Также ночью в хирургический центр имени Мамакеева поступили два пострадавших во время спецоперации, один из которых, Сергей Чесноков, представился журналистом НТС. Однако они, как сообщили представители хирургического центра, отказались от дальнейшей медицинской помощи и в ту же ночь ушли из медучреждения. В то же время руководитель канала Миржан Балыбаев сообщил ОО «Журналисты», что человека с таким именем нет среди сотрудников канала.