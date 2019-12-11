Верховный суд КР хотел рассматривать иск к газете «Ачык саясат плюс» без адвоката

Об этом ОО «Журналисты» сообщила главный редактор издания Назгуль Мамытова. По ее словам, сейчас в Верховном суде КР рассматривается дело по иску депутата ЖК Кожобека Рыспаева к газете «Ачык саясат плюс».

«Судьи хотели рассмотреть дело без адвоката, который представлял наши интересы. До этого защитник СМИ уже оставил официальное письмо, с просьбой отложить процесс в связи с тем, что он находиться в зарубежной командировке. Но они хотели в спешном порядке вынести решение. Однако после наших аргументов, все-таки решили отложить заседание суда», — говорит она.

Напомним, Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции по делу газеты «Ачык саясат плюс». До этого Октябрьский районный суд обязал взыскать с газеты 300 тысяч сомов в пользу депутата Кожобека Рыспаева.

Причиной иска стала статья от августа 2018 года, в которой писалось, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор материала назвал его «хамелеоном». Депутат ЖК просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, но затем он увеличил сумму до 1 миллиона.

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев уже сообщал общественности, что не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат плюс».

«Мы будем ждать решение Верховного суда. Но если решение на измениться и с нас потребуют 300 тысяч сомов, то журналистам придется устроить акцию по сбору средств. Таких средств у газеты нет. Даже если мы продадим мебель, технику, то такой суммы не наберем. Если нам не удаться наскрести эту сумму, то придется закрыть газету», — говорит главный редактор издания Назгуль Мамытова.

«Что касается суммы моральной компенсации, то суды не поинтересовались у газеты, какой у нее бюджет. 300 тысяч сомов для газеты с тиражом 2,8 тысяч – это нереальная сумма. Но ведь моральная компенсация должна быть соразмерной», — говорит адвокат издания, медиапредставитель Акмат Алагушев.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек.