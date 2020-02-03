Угрожавший журналистам сотрудник ГКНБ получил дисциплинарный выговор

Балыкчинская военная прокуратура прекратила досудебное производство по делу журналистки Айгуль Такырбашевой в отношении сотрудника спецслужб Нурлана Орозбекова.

Напомним, Н.Орозбеков оскорбил журналистов А.Такырбашеву и А.Хоменко и угрожал им физической расправой. Заявление рассматривалось более 5 месяцев и из-за отсутствия свидетелей со стороны журналиста, подтверждающих угрозы, военная прокуратура закрыло дело.

Единственное, что было подтверждено, это нарушение Закона о СМИ (право на свободное и беспрепятственное выполнение фото и видео сьемок).

По словам следователя У.Шахматова, возбуждено дисциплинарное производство в отношении Н.Орозбекова. «К нам уже пришло уведомление об исполнение данного приказа. Руководство УГКНБ вынесло приказ со внесением в личное дело», — сообщил У.Шахматов. Еще один выговор в личном деле и Н.Орозбекову будет грозить увольнение.

Однако А.Такырбашева не довольна данным исходом следствия, считая его слишком мягким. «Они настолько всемогущими себя чувствуют, что могут угрожать, всех затыкать и не нести за это ответственность. Орозбеков не осознает свою вину и ему наплевать на этот выговор», — отметила журналистка.

Пока А.Такырбашева консультируется с медиа юристами.

Нургуль Шаршембиева,

представитель ОО «Журналисты» по Иссык-Кульской области