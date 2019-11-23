Суд постановил взыскать с газеты «Азия Ньюс» один миллион сомов морального ущерба в пользу вице-премьера

По информации главного редактор издания «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева, газета проиграла в Октябрьском районном суде и теперь должна выплатить вице-премьер-министру Женишу Разакову крупную сумму.

Судья Чынгыз Адамкулов признал статью в газете «Азия Ньюс», где Разакова называют таджикским шпионом, необоснованной и порочащей честь и достоинство чиновника.

«Суд не выслушал даже наших доводов и вынес постановление о том, чтобы газета дала опровержение и заплатила Женишу Разакову 1 миллион сомов. Мы считаем, что это решение необоснованное, и обжалуем его в вышестоящей инстанции», — говорит Асланбек Сартбаев.

Напомним, вице-премьер-министр Жениш Разаков подал иск в суд на газету «Азия Ньюс» и требовал 10 миллионов сомов. Сам чиновник свои действия не комментировал. В пресс-службе кабинета министров заявили, что издание опубликовало недостоверную информацию о якобы причастности Жениша Разакова к спецслужбам Таджикистана.

После публикаций в СМИ депутаты ЖК обратились в ГКНБ с поручением проверить достоверность информации о вице-премьер-министре.

Госкомитет, на основании публикаций в СМИ в отношении Жениша Разакова, провел досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированному по статье «Государственная измена». По результатам проверки, причастность чиновника к спецслужбам иностранных государств не нашла подтверждения.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек