Подведены итоги конкурса «Свобода слова глазами карикатуриста» за 2020 год

Определены победители конкурса «СВОБОДА СЛОВА ГЛАЗАМИ КАРИКАТУРИСТА» за 2020 год, организованного общественным объединением «Журналисты» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Призовые места распределились следующим образом:

1-е место — Болат Рыскулбеков за карикатуру «Власть и СМИ»,

2-е место — Эрлан Сатыбеков за карикаутуру «Разделение властей»,

3-е место — Нурбек Насыранбеков за карикатуру «Блогер».

Поощрительные призы:

Жанылай Жолчубаева за карикатуру «Форма правды»,

Дастан Темиров за карикатуру «Порочная цепь».

Также отдельными призами от членов жюри было решено отметить:

Михаила Томилова,

Каныбека Турумбекова,

Жаркын Турсуналиеву.

Основными задачами конкурса являлись: через карикатуры показать существующие проблемы в области свободы слова в КР и оказать содействие развитию искусства карикатуры в КР.

На конкурс в целом поступило 128 работ от 53 автора, в числе которых были не только профессиональные художники, но и любители (все работы можно увидеть на сайте — http://karikatura.journalist.kg/). Надо отметить, что в этом году число участников и работ увеличилось практически в 2 раза по сравнению с прошлым годом (68 работ от 23 автора), что свидетельствует о росте популярности данного конкурса.

Жюри конкурса отметило рост профессионализма конкурсных работ, а также более активное участие женщин в данном конкурсе. В этом году из 53 авторов 19 были женщинами (в прошлом году было 6 женщин-художниц). Но в то же время, по мнению членов жюри, среди участников конкурса сильно стереотипное представление о свободе слова и работе журналистов, в работах недостаточно отражены нынешние проблемы со свободой слова. Организаторами конкурса также было выявлено много плагиата. В связи с вышесказанными предполагается внести много изменений в условия конкурса на следующий год.

Работы оценивало жюри из 10 человек, состоящий из представителей медиа сферы и профессиональных художников. Председателем жюри был Сталбек Токтоев, член Союза художников СССР и Кыргызской Республики.