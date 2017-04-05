Конкурс журналистских материалов на тему верховенства закона

Журналисты всего мира могут участвовать в этом конкурсе.

Всемирный проект правосудия (World Justice Project) проводит конкурс на премию Энтони Льюиса за выдающиеся журналистские работы, посвященные теме верховенства закона. Конкурс наградит журналистов, внесших вклад в повышение осведомленности и понимания этой темы.

Материалы на английском языке (или переведенные на английский язык) принимаются от участников из разных стран мира.

Победитель получит 10 000 долларов США.

Заявки принимаются до 28 мая.

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Ijnet