Стипендия Digital Integrity (для участников всего мира)

Журналисты и другие специалисты в области цифровой безопасности могут подать заявки на эту стипендию.

Фонд открытых технологий (Open Technology Fund (OTF)) принимает заявки на участие в стипендиальной программе (Digital Integrity (DIFP)).

Стипендиаты будут работать с организациями, группами или сетью организаций, чья работа связана с защитой прав человека и вопросами нарушений свободы слова в интернете. Предполагается, что участники будут проходить программу в странах или регионах, с которыми связаны предложенные ими проекты.

Программа предлагает стипендию 5 000 долларов в месяц на срок до 12 месяцев, а также стипендию на организационные расходы.

Дедлайн – 15 июля.

Подробная информация здесь.

ijnet.org