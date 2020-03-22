Рекомендации журналистам и представителям СМИ, освещающим случаи с коронавирусом (COVID – 19)

Журналистам и представителям СМИ рекомендуется следовать следующим простым правилам при освещении развития событий и случаев заражения коронавирусом COVID – 19

Обязательно одевайте защитную маску если находитесь поблизости от потенциально зараженного вирусом Используйте микрофон на длинной ручке, когда берете интервью о потенциальном случае заражения коронавирусом Используйте микрофон без ветрозащиты. Обязательно продезинфицируйте весь микрофон и записывающее устройство сразу после интервью. Старайтесь держать дистанцию, не меньше 1-1,5 метра от собеседника, особенно если он/она кашляет, чихает и/или есть высокая температура и жар. Человек с вирусом распространяет частицы во время кашля и чихания, которым вы можете заразиться в случае близкой дистанции. После окончания работы рекомендуется правильно утилизировать использованную маску, не прикасаясь к лицу и внутренней части маски. После этого помыть руки с мылом. Маску нежелательно носить более 2 часов. Регулярно, т.е. каждые несколько часов, необходимо протирать дезинфицирующим средством все предметы, используемые во время рабочего процесса. Следуйте общим требованиям по предотвращению заражения коронавирусом* (COVID – 19): чаще мойте руки мылом, не прикасайтесь к лицу, глазам, носу и рту руками, прикрывайте нос и рот, когда чихаете.

Источник: www.stopcov.ge; * www.cdc.gov