Программа по трансграничной журналистике (Европа, Центральная Азия)

Журналисты и блогеры из России, Украины, стран Балтии и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, имеющие от трех до 20 лет опыта работы, могут подать заявки на участие в этой программе.

Программа «Перспективы» при поддержке Robert Bosch Stiftung, Fritt Ord Foundation и Thomson Reuters Foundation проводит очередной сезон менторского проекта «Трансграничная журналистика», в ходе которого журналисты из разных стран смогут совместно работать над проектами. В этот раз программа будет проходить в городах Северного и Южного Кавказа.

Кандидатам, успешно прошедшим отбор, будет предоставлена профессиональная менторская помощь. Организаторы обеспечивают компенсацию согласованных расходов, необходимых для посещения встреч и мастер-классов программы, краткосрочных исследовательских поездок, и сопутствующих расходов на создание трансграничных проектов участников.

Идея предложенного в заявке журналистского проекта должна касаться тем, значимых для нескольких стран.

Рабочий язык программы – русский.

Заявки принимаются до 13 июня.

Подробная информация

IjNet