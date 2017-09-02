Представительство Института по освещению войны и мира (IWPR) в Кыргызстане в рамках проекта «Формирование практики журналистских расследований для продвижения демократических реформ: налаживание взаимодействия между представителями правозащитных организаций, государственных институтов и СМИ» финансируемого Европейским Союзом объявляет национальный конкурс на лучшее журналистское расследование в области прав человека.

Цели конкурса

содействие соблюдению и уважению прав и свобод человека,

поддержка и поощрение высокого профессионализма журналистов по осуществлению журналистских расследований в области прав человека.

повышение эффективности освещения проблем, связанных с нарушением прав человека,

популяризация передового опыта правозащитной деятельности,

улучшение информированности общественности о случаях связанных с нарушением прав человека.

Условия конкурса

Штатным и нештатным авторам печатных, радио, ТВ и Интернет-СМИ Кыргызской Республики предлагается предоставить подборки опубликованных или вышедших в эфир журналистских расследований на темы касающихся нарушения прав человека.

Все участвующие в конкурсе материалы должны быть опубликованы или выйти в эфир в период 18 ноября 2016 года по 15 октября 2017 года.

Языки конкурсных материалов – кыргызский, русский.

От одного автора или соавторов можно подать не более 3 работ.

Если в конкурсе участвует материал, подготовленный в соавторстве, другие авторы должны быть об этом оповещены до подачи заявки, а организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения спора об авторских правах.

Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

Отобранные конкурсные работы будут опубликованы на сайте Института по освещению войны и мира www.iwpr.net на сайте Центральноазиатского Бюро по Аналитической Журналистике www.cabar.asia а также на сайтах партнеров.

Организаторы конкурса оставляют за собой право в последующем использовать материалы, поступившие для участия в конкурсе.

К участию в конкурсе не принимаются научные публикации, материалы/доклады семинаров, тренингов, конференций, круглых столов и работы, не соответствующие тематике конкурса.

Предоставление материала на конкурс означает принятие всех вышеперечисленных «Условий конкурса».

Порядок проведения конкурса

Для участия в конкурсе не позднее 17:00 ч. 15 октября 2017 года необходимо предоставить:

Заполненную и подписанную заявку (доступна по данным ссылкам: заявка на русском ; заявка на кыргызском) Конкурсный материал.

Конкурсные работы должны подаваться в электронном виде на электронную почту konkurs.centralasia@iwpr.net. Все материалы должны иметь подтверждение о публикации (копия газетной/ журнальной полосы, скриншот Интернет-ресурса, эфирная справка с указанием даты и времени выхода материала в ТВ/радиоэфир). Аудио/видео работы обязательно должны быть загружены на файлообменники, откуда их можно прослушать или скачать, а ссылки на них четко указаны в представлении, направленном на эл.почту конкурса.

Конкурсная комиссия в состав которой войдут представители правозащитных организаций Кыргызстана; ведущие журналисты/редакторы, эксперты в сфере медиа; представители Института по освещению войны и мира и организаций-партнеров рассмотрит материалы и определит победителей не позднее 10 декабря 2017г.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:

Наличие элементов журналистского расследования;

Эксклюзивность обнаруженных правонарушений: автор обнаружил несоответствия в результате собственного расследования, т.е. без первоначальной информации со стороны правоохранительных органов и других госструктур, общественных организаций;

Наличие исчерпывающей доказательной базы и фактологии;

Результативность: приветствуется, если конкурсные материалы, вызывают общественный резонанс, способствуют общественному обсуждению поднятых проблем;

Объективность: конкурсные материалы должны быть сбалансированными, беспристрастными;

Актуальность: тема и содержание конкурсных материалов должны всесторонне отражать конкретные ситуации в сфере защиты прав человека в Кыргызстане, раскрывать реальные проблемы, и показывать возможные пути их решения;

Аналитический подход: приветствуются конкурсные материалы, выявляющие и демонстрирующие связь правозащитных проблем с важнейшими социальными, политическими, экономическими и культурными событиями в стране;

Доступность: конкурсные материалы должны быть изложены простым стилем, на понятном и доступном для целевой аудитории издания языке;

Достоверность: в конкурсных материалах цифры, факты и другие данные должны соответствовать действительности;

Креативность: приветствуется нестандартный подход к освещению правозащитных тем, как по форме подачи материала, так и по уровню содержания;

Выразительность: авторы конкурсных материалов должны профессионально использовать весь комплекс выразительных средств, присущих тем или иным видам СМИ.

Награждение победителей пройдет в 10 декабря 2017, в Международный день защиты прав человека в городе Бишкек.

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право:

определять соответствие работы заявленной теме;

отклонить работу от участия в конкурсе, если она не соответствует перечисленным в положении о Конкурсе требованиям;

привлекать, кроме членов Конкурсной комиссии, экспертов по той или иной правозащитной тематике для более адекватной оценки некоторых материалов;

демонстрировать копии работ на мероприятиях в информационных и образовательных целях.

Призы

Победителям конкурса будут присуждены денежные призы. Призы будут присуждаться по следующим номинациям:

Печатные/ онлайн СМИ

1 место — $500

2 место — $300

3 место — $200

ТВ/ Радио

1 место — $500

2 место — $300

3 место — $200

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать призовой фонд не полностью в зависимости от количества и качества поступивших на конкурс материалов. При возникновении экономии, сэкономленные средства будут израсходованы на поощрительные призы.

Авторов просим предоставлять все материалы в Представительство Института по освещению войны и мира в КР по электронной почте konkurs.centralasia@iwpr.net

Последний срок предоставления конкурсных материалов – 17:00, 15 октября 2017 года.

Форму заявки можно скачать на сайте www.cabar.asia по данным ссылкам: заявка на русском; заявка на кыргызском

За дополнительной информацией или для получения формы Заявки пожалуйста, обращайтесь в Представительстве IWPR в Кыргызстане по адресу: г. Бишкек, ул.Киевская 114/2 офис№1; тел.: (996 312) 312 995, 313 411; e-mail: iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net