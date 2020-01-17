Редактор ресурса Factcheck.kg Болот Темиров опознал одного из задержанных по подозрению в нападении на него.

Журналист сообщил ОО «Журналисты», что дал подписку о неразглашении и других подробностей сообщить не может.

По его словам, один из задержанных был тот, кто избивал его. Нужно сказать, что журналист ранее сообщал, что видел лицо только одного из трех нападавших.

ГУВД Бишкека в прошлом сообщила, что задержаны четверо мужчин, которых подозревают в нападении на главного редактора ресурса Factcheck.kg.

Напомним, что 9 января около офиса где работал журналист, неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист связывает нападение на него с профессиональной деятельностью. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек