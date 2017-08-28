Омбудсмен обеспокоен закрытием телеканала «Сентябрь»

Омбудсмен Кубат Оторбаев считает решение суда о прекращении деятельности телеканала «Сентябрь» «чрезмерно суровым».

В распространенном сообщении акыйкатчы напоминает, что прекращение работы телеканала обосновано осуществлением экстремистской деятельности. По словам Оторбаева, под понятием слова «деятельность» подразумеваются систематические действия.

«В данном случае хотелось бы отметить, что трансляция, так называемых, материалов «экстремистского» характера на телеканале «Сентябрь» производилась лишь один раз – 29 сентября 2016 года и несмотря на то, что с того времени прошел уже почти один год, повторной трансляции не было», — отмечает он.

Оторбаев также считает, что работники телеканала не имеют таких специализированных знаний и опыта, поэтому «попросту могли и не подозревать даже, что материалы являются экстремистскими». Учитывая это обстоятельство, по словам акыйкатчы, законодательство предусматривает возможность вынесения предварительного предостережения.

В заключение он отметил, что с момента трансляции материала прошел год, «и сегодня можно с абсолютной уверенностью говорить о том, что их трансляция не повлекла за собой возникновение каких-либо тяжких последствий».

В ночь на 28 августа отключен сигнал телекомпании «Сентябрь». Первомайский районный суд города Бишкека 22 августа запретил телевещание и радиовещание цифрового телеканала «Сентябрь» на территории Кыргызстана и ограничил доступ к его программам для пользователей сети Интернет.

Поводом для закрытия канала стало интервью экс-руководителя Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова, вышедшее в эфире аналогового телеканала «Сентябрь» в Джалал-Абаде, которое признали «материалом экстремистского характера».

После этого ряд НПО Кыргызстана обратился к парламенту.

На телеканале считают, что он «стал раздражающим фактором для властей»и заявили, что продолжат работать в Интернете под брендом «Жалбырак ТВ».

https://rus.azattyk.org/a/28700845.html