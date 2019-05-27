8 возможностей, на которые журналистам стоит обратить внимание в июне

Ищете финансирование для своих проектов, информацию о новых инструментах или конкурсы и стипендии для журналистов? Вот восемь возможностей с дедлайном в июне для журналистов всего мира.

Дедлайн – 1 июня

Высшая школа журналистики Нью-Йоркского университета (CUNY) организует для журналистов резидентскую стипендиальную программу, которая будет проходить с 6 по 12 июля 2019 года в Нью-Йорке. Кроме посещения тренингов, участники будут плавать на каяках в бухте Джамейка, ездить на велосипедах по улицам города, знакомиться с тем, как в Нью-Йорке решаются некоторые из самых сложных экологических проблем. Стипендиатам будет оплачено проживание, обучение, транспортные расходы и питание. Узнать, как подать заявку, можно здесь.

Дедлайн – 1 июня

Filmmakers Without Borders предлагает начинающим и опытным кинематографистам гранты на работу над художественными, документальными и экспериментальными проектами, находящимися на разных стадиях подготовки. Суммы грантов варьируются от 100 до 5 000 долларов и могут быть использованы на оплату подготовительного периода, производства, постпродакшен и подачи заявок на фестивали. Нажмите сюда для получения более подробной информации.

Дедлайн – 6 июня

Журналисты, цифровые информационные агентства и студенты всего мира могут претендовать на получение этих наград. Среди категорий: журналистика данных; визуальный цифровой сторителлинг; расследовательская журналистика, служащая интересам общества; технические инновации; общие достижения в цифровой журналистике и др. Победители получат денежные награды, которые будут вручены на конференции и праздничном банкете ONA в Новом Орлеане. Более подробную информацию вы найдете здесь.

Дедлайн – 12 июня

Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma проводит конкурс на получение стипендий, которые финансирует кинематографист Жизель Портеньер. Претенденты должны подтвердить свой интерес к освещению темы нарушения прав человека. Победитель конкурса получит финансирование размером до 3 000 канадских долларов на участие в тренинге по безопасности. Для получения более подробной информации нажмите сюда.

Дедлайн – 15 июня

Logan Nonfiction Program принимает заявки на участие в стипендиальной программе, которая будет проходить с октября по декабрь в Институте глобального блага им. Кери, Ренсселэрвилль, штат Нью-Йорк. Стипендиаты будут работать над своими проектами. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Дедлайн – 18 июня

Журналисты, авторы аудио длиной от 3 до 60 минут, могут представить свои работы в разных категориях на конкурс, организованный фестивалем Third Coast и Фондом Ричарда Дрихауса. Победители получат денежные призы и пропуск, дающий право бесплатного прохода на фестиваль Third Coast Festival, который будет проходить осенью в Чикаго. Для получения более подробной информации пройдите по этой ссылке.

Дедлайн – 28 июня

Центр деловой журналистики McGraw и Школа журналистики CUNY Нью-Йоркского университета предлагают стипендии для журналистов, специализирующихся на освещении тем бизнеса и глобальной экономики. Программа обеспечивает редакционную и финансовую поддержку журналистам, нуждающимся в дополнительном времени и ресурсах для работы над сложными трудоемкими проектами. Она открыта для журналистов, имеющих как минимум пять лет опыта работы, и рассчитана на срок от одного до трех лет. Дополнительная информация здесь.

Дедлайн – 30 июня

Фотографы – профессионалы и любители – могут участвовать в конкурсе, организованном Институтом управления водными ресурсами и окружающей средой (CIWEM). Заявки принимаются в разных категориях, победители получат денежные призы, оборудование и другие награды. Подробная информация здесь.

IJNet

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