Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ. Сентябрь 2019 г.

В сентябре мониторинг зафиксировал 10 сообщений. Из них 5 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 4 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов, 1 – о нападениях и угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

17.09.2019

ОРТРК «Ынтымак» сокращает более десяти своих сотрудников

Недавно в Общественной региональной телерадиокомпании «Ынтымак» были сокращены более десяти сотрудников. Как сообщил руководитель телеканала Толкун Эрмекбаев, это связано с текучкой кадров, уменьшением количества проектов и оптимизацией деятельности канала.

«Некоторые сотрудники ушли т.к. у них были предложения от других СМИ, некоторые вышли замуж. Мы с самого начала говорили, что «Есть проект – есть работа». Сейчас количество проектов из года в год уменьшается. На собрании с участие руководства канала и начальников отделов было принято протокольное решение об оптимизации», — отметил директор ОРТРК «Ынтымак» Толкун Эрмекбаев.

Одна из попавших под сокращение Макпурат Алибаева говорит, что эта новость для многих была большой неожиданностью.

«Мы знали, что количество проектов уменьшается и есть определенные трудности. Летом мы встретились с руководством, и я тогда задала вопрос «Что будет с нами, как будем дальше работать?». Нам ответили, что этот вопрос решается. Но, когда после летних отпусков нам пришли СМС сообщения «мы временно прекратили сотрудничество». Если бы нам раньше сказали «Вы можете быть подпасть под сокращение», мы могли бы заранее искать другую работу. Надо сказать, что тем, у кого есть дети и кто не может найти работу было действительно сложно», — сказала М.Алибаева. Махпурат Алибаева недавно устроилась в один из местных телеканалов.

Сотрудники, подпавшие под сокращение, работали не по трудовому соглашению, а по договору об оказании услуг.

«В 2017 году на административную часть было выделено 12 штатных единиц. Другие сотрудники работали по договору об оказании услуг. 27 августа текущего года вышло постановление Правительства, согласно которому будет реформа СМИ, региональные газеты объединяются с ТВ. Теперь с сотрудниками 7 районных газет (14 единиц), 3 областных газет, штатные формуляры скоро дадут юристы, все вместе будут 58 штатных единиц. Исходя из финансов, технического оборудования мы определились с штатными единицами, все привели в соответствие с законами. Может заработная плата штатных единиц и будет небольшая, но зато они будут защищены юридически», — сообщил Т.Эрмекбаев.

Как отметил председатель Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ во время медиа форума «Ийгиликке КАДАМ», который прошел в г.Ош 9 сентября, у журналистов чаще всего нарушаются трудовые права:

«Права журналистов не защищены. Во-первых, нет трудового договора с редакцией, во-вторых, нет редакционной политики. Если бы все это было, то трудовые права были бы защищены», — считает Ш.Майчиев.

Подпавший по сокращение в ОРТРК «Ынтымак» Жусуп Кошматов отметил, что при работе по договоре об оказании услуг возникает много сложностей.

«Когда работаешь по трудовому договору, у тебя есть трудовая книжка и идет стаж. В том случае, когда не ведется учет, где ты работал, очень сложно определить стаж работы. Мы, как частный предприниматель ежемесячно платили по 3200 сомов за патент и полис. Поскольку это было дорого, мы его закрыли и перешли на новый вид работы с патентом. Когда нет работы, необходимо приостановить действие патента, иначе придется платить и за эти месяцы. Мне пришлось просто за так заплатить за август», — сообщил Ж.Кошматов. Он дополнил, что, если в ОРТРК «Ынтымак» откроется новый проект, то он готов продолжать сотрудничество с каналом.

Директор канала Т.Эрмекбаев отметил, что подпавшие под сокращение сотрудники могут работать в продакш-студии, открытой при канале. Они могли бы зарабатывать, если найдут спонсора, продадут эфирное время и в кассу поступят средства.

На канале были приостановлено около 20% передач, ранее выходивших в эфир. Т.Эрмекбаев сообщил, что на некоторые передачи есть спонсоры, также планируется начать работать с малыми грантами.

ОРТРК «Ынтымак» была создана в 2011 году как наследница Ошской областной телерадиокомпании. Согласно своему стратегическому плану в 2010 году канал должен был перейти полностью на самофинансирование.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

19.09.2019

На пресс-конференции лидера партии «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова силой вывели журналистов

18 сентября на встрече с прессой экс- спикер ЖК высказал свою точку зрения по недавнему инциденту на кыргызско-таджикской границе. Журналисты стали интересоваться: какова была его роль в передаче некоторых земель Таджикистану, когда тот был секретарем Совета безопасности КР. Лидер «Бүтүн Кыргызстан» стал намекать, что журналисты слишком молоды и некомпетентны в этом вопросе.

Журналиста телекомпании Next TV Жоодар Бузумов, который стал наставать на том, чтобы политик ответил на вопросы, пытались выдворить из кабинета сторонники политика. Журналист стал сопротивляться – завязалась потасовка. Затем охрана Адахана Мадумарова силой вывела уже другого сотрудника СМИ. Тогда остальные представители СМИ также вышли на улицу.

В это время Адахан Мадумаров вышел из кабинета и заявил, что пришедшие журналисты не знают о чем говорят, потому что слишком молоды. «Этот вопрос рассматривался, когда вы только родились. Вы не знаете этого, не понимаете. Поэтому я вам объясняю, что такое делимитация, демаркация и денонсация», — сказал Мадумаров.

Позже Жоодар Бузумов заявил своим коллегам, что по согласно предложенной теме на встрече с Адаханом Мадумаровым он должен был рассказать о ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. При этом он отметил, что на встрече присутствовали и сторонники политика, которые перебивали журналистов и не давали им слово.

По словам корреспондента Пятого канала Сыргака Бактыярова, которого тоже вывели в коридор, бывший спикер ЖК не хотел отвечать на вопросы о приграничных конфликтах. «Он просто начал читать нам мораль и унижал. Ему бы просто нужно было вежливо сказать: я не хочу отвечать на вопросы. Вместо этого он обвинил нас в продажности», — говорит журналист.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» в Чуйской области и г.Бишкек

24.09.2019

На сайте телеканала «Апрель» поставили автоматическую блокировку, чтобы защитится от DDоS-атак

«Мы даже не знаем идут ли на нас сейчас DDоS-атаки. У нас стоит программа, которая автоматически отсекают все IP – адреса, с которых идут запросы», — рассказал ОО «Журналисты» директор ТВ Дмитрий Ложников.

Напомним, 19 сентября на сайт телеканала «Апрель» было совершено пять DDоS-атак.

По информации технических специалистов этого СМИ, атаки были довольно слабыми, поэтому без труда заблокированы.

По словам Дмитрия Ложникова, за месяц до этого на условиях анонимности сотрудникам телеканала сообщили, что на сайт «Апреля» планируется произвести мощные хакерские атаки. Акция связана якобы с намерением внести изменения в тексты некоторых материалов с целью в последующем обвинить редакцию «Апреля» в «разжигании розни» или «призывах к насильственному свержению власти».

«Учитывая политическую обстановку и незаконные действия по насильственному закрытию телеканала «Апрель», редакция оставляет за собой право рассматривать эту версию как наиболее вероятную. Отметим, «Апрель» всегда работал и продолжает работать, соблюдая законодательство КР и этические нормы», — подчеркнул Ложников.

Нужно сказать, что эфир телеканала был остановлен 7 августа во время событий в селе Кой- Таш. Через два дня следственные органы наложили арест на здание «Медиа Форума», где и располагалось это СМИ.

Сегодня журналисты «Апреля» продолжают работу в социальных сетях: Facebook, Instagram и на YouТube-канале.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек

25.09.2019

Как оценивается работа журналистов в Нарынской области?

В Нарынской области практически нет частных СМИ. Собственных корреспондентов международных и республиканских СМИ в области можно пересчитать по пальцам. Только у отдельных журналистов, возможно, нет проблем с соблюдением их трудовых прав, но у большинства же, работающих в государственных СМИ, оценка их труда зависит от успешности руководителя СМИ.

Корреспондент сайта «Турмуш» по городу Нарын Кенжебай Кыдыров признался, что его трудовые права не защищены.

«Мы, и в правду, более свободны в своей работе. Однако наши трудовые права не соблюдаются. Поскольку с нашего гонорара не платятся социальные отчисления при выходе на пенсию могут возникнуть сложности. Это особенно касается тех молодых ребят, которые пишут новости только для этого сайта. Возможно, некоторые не знают этого, а те, кто знают, вынуждены так работать», — говорит К.Кадыров. Корреспондент этого сайта по Кочкорскому району Майрамбек Деркенбаев в целом согласен с этим мнением.

«Я раньше работал в районной газете «Эмгек туусу». Однако я не мог публиковать там материалы на злободневные темы. Поэтому от безысходности и желания работать более свободно в конце концов я выбрал сайт «Турмуш». На этом сайте мы не получаем четко определенную зарплату. Поскольку мы за свои материалы получаем только гонорары, оказывается, у нас нет отчислений в соцфонд. Я выйду на пенсию как член фермерского хозяйства. Труд же журналиста не оценивается», — делится М.Дыйканбаев.

Бывший ответственный секретарь Ак-Талинской районной газеты «Айыл Турмушу» Адилет Сагыналиев так объясняет несоблюдение трудовых прав журналистов.

«У нас никто не обращает внимания на газету, — говорит он. – Акимиат помогает только с подпиской, а потом вспоминает о редакции только тогда, когда возникает нужда, в остальное время у него нет дела до газеты. У редакции есть свое хорошее здание. Но, поскольку там давно не было ремонта, все сотрудники вынуждены ютиться в трех комнатах. В то же время нет справедливости и честности. Например, в редакции работает только один человек, а зарплату получают несколько. Из-за этого я был вынужден уйти из газеты».

Главный редактор Ат-Башинской районной газеты «Ат-Башы жаңылыктары» Тынчтык Султанов сообщает, что все нужды газеты лежат на плечах редакции.

«У районной власти нет дела до нас. Приглашают – ходим, иногда и сами идем туда, чтобы получить нужную нам информацию. Газета два раза в месяц печатается в Бишкеке в «Центре поддержки СМИ» тиражом в 1800 экземпляров. Мы весь тираж привозим сами за свой счет или ночным автобусом, или такси. Критических материалов не пишем. Во-первых, напишешь – не понравишься кому-то, во-вторых, все равно никто не обращает внимания на такой материал. Власть наш труд не ценит, награды вручают по знакомству. Мы рады и тому, что они выплачивают нам зарплату, отпускные и больничные», — говорит Т.Султанов.

Политический обозреватель областной газеты «Теңир Тоо» Гульзаада Турдалиева сообщает, что их труд не ценят.

«Зарплата нам начисляется за 8 часовой рабочий день и 5 дней работы в неделю. Однако иногда мы вынуждены работать больше. Бывает, что работаем и в субботу, и в воскресенье. Однако эти дни нам не оплачиваются. Надо честно признаться, что мы сами не требуем этого», — призналась Г.Турдалиева.

А вот по мнению корреспондента Нарынской областной телерадиокомпании Эсена Сталбек уулу, у них нет проблем с трудовыми правами.

«Наши трудовые права защищены в достаточной мере. Если у меня возникнут проблемы, я обращусь в профсоюз. Руководство обеспечивает защиту трудовых прав со своей стороны. Гонорары определяются совместно с главным редактором, и мы получаем их установленном порядке и объеме», – говорит Э.Сталбек уулу.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области

26.09.2019

При освещении приграничных конфликтов у ряда представителей СМИ возникли трудности

Представители СМИ для освещения конфликта, произошедшего 16 сентября в приграничном районе рядом с кыргызским селом Максат Лейлекского района и таджикским селом Овчи-Калача, на место инцидента смогли поехать только 17 сентября. Оно находилось далеко, и ехать туда на ночь глядя было к тому же небезопасно.

Однако 17 сентября в селе Максат собралось более 200 человек местных жителей и из ближайшего села. Собравшиеся спрашивали у каждого журналиста, приехавшего осветить событие, из какого они СМИ. Жители говорили, что, если есть журналисты из КТРК или других государственных СМИ, и они будут освещать так, как удобно властям, будут давать информацию не полностью, скрывать ее, то пусть эти журналисты сразу же уходят.

Собственный корреспондент КТРК по Баткенской области Нургазы Жайнаков рассказал, что ему было сложно получать какую-либо информацию от местных жителей, брать у них интервью.

“Такое враждебное отношение собравшихся к определенным СМИ сильно ограничило нам работу и отрицательно сказалось на нашем настрое. Если есть конкретная критика по нашей работе, пусть скажут. Однако говорились общие слова, повторялось кем-то сказанное обвинение, создавались препятствия в получении информации. Никто бы не стал слушать наши возражения, призыв говорить конкретную критику. Мы старались придерживаться определенных требований в таких случаях, международных стандартов и этического кодекса, чтобы не усугубить ситуацию дальше. Мы не можем давать информацию на основе слухов. Собравшиеся же были недовольны нашим ответственным отношением к своей работе, ставили нам в пример и хвалили материалы, размещенные в ютубе, авторы которых ни за что не отвечали. Это же неправильно. Если мы будем верить всему тому, что распространяется безответственными авторами, которые не думают о последствиях, то ситуация на границе может сильно обостриться. А это никакой стороне не нужно. Говоря это, я далек от мысли кого-то обвинять. Однако в таких ситуациях нам сложно выполнять свой профессиональный долг, получать какую-либо информацию и давать беспристрастный материал. Поэтому, я считаю важным повышение медиаграмотности жителей приграничных районов», — отмечает Нургазы Жайнаков.

Поскольку на месте инцидента не было собственных корреспондентов местных, республиканских и международных СМИ, было сложно получить информацию от многих источников, мнение второй стороны, приходилось давать ту информацию, что имелась в наличии. В то же время избирательный подход к СМИ в предоставлении информации сильно усложняет работу журналистов во время освещения таких приграничных конфликтов. В то время, как официальные органы старались давать информацию государственным СМИ, граждане и независимые эксперты предпочитали негосударственные медиа. Еще большая проблема заключалась в том, что было невозможно получить информацию от второй стороны конфликта. Как в очередной раз показало последнее событие, еще многое предстоит сделать для укрепления сотрудничества и обмена информацией между СМИ приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана.

Жениш Айдаров,

представитель ОО «Журналисты» по Баткенской области

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

05.09.2019

Главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев: «Мы не будем давать опровержение и собираемся судиться с экс-спикером Келдибековым»

В Первомайском районном суде рассматривается иск экс-спикера Келдибекова к сайту Kyrgyztoday. Бывший чиновник требует с издания 1 миллион сомов.

Как сообщила представитель интересов истца Гуля Рыскулова готовы результаты очередной экспертизы на публикацию в кыргызскоязычном интернет-издании Kyrgyztoday.

По словам юриста Келдибекова, эксперты выявили элементы оскорбления, клеветы и ущемления чести и достоинства.

«Тем самым лингвисты подтвердили, что наши материальные претензии в 1 миллион сомов обоснованы. Отзывать их мой доверитель пока не собирается», — подчеркнула Рыскулова.

Адвокат добавила, что истец требует также официального опровержения от автора статьи и извинений.

Напомним, Ахматбеку Келдибекову не понравилась публикация на сайте, где указано, что он коррупционер. Истец утверждает, что это клевета, поскольку в прошлом суд снял с него обвинения по этой статье.

«Мы привыкли судиться с бывшими торага ЖК. Например, экс-спикер Чыныбай Турсунбеков больше 10 раз подавал в суд. Суд назначал нам штраф до 10 тысяч сомов в пользу этого политика. Кроме того, депутат ЖК Дастан Бекешов тоже подавал на нас в суд. А вот член политсовета партии СДПК Алга Кылычев требовал 70 миллионов сомов. Благодаря юристам Института Медиа Полиси и правовой клиники «Адилет» мы отстаиваем свои права. Хочу сказать, что мы не боимся угроз иска о стороны Келдибекова. Его адвокаты дают интервью СМИ и требуют, чтобы мы дали опровержение и тогда они отзовут иск. Но мы действовали в рамках закона: написали, что он обвинен в коррупции. Но Келдибеков указывает, что его не обвиняли по статье коррупция, а факту злоупотребления. Но статью просто переквалифицировали», — сказал главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев.

По его словам, недавно свое заключение дала эксперт из Академии наук. «Мы считаем этого специалиста дежурным экспертом Келдибекова. Потому, что этот человек фигурировал в деле Келдибеков против газеты «Азия ньюс». Нужно сказать, что это не было единственным заключением эксперта. До этого в суде рассматривалась итоги экспертизы и в документе указывался сайт Kyrgyztoday, а потом шло название какого-то ОсОО. По нашему мнению, это был готовый шаблон неправильно заполненный. Мы оспорили этот документ, и юристы Келдибекова подготовили второе заключение с подписью того же самого эксперта. Когда-то в 2014 году, во время атамбаевского режима мы защищали Келдибекова. А теперь мы с ним судимся. Мы будем бороться дальше и, если нужно дойдем до Верховного суда», — говорит руководитель интернет-издания.

Комментарий

При рассмотрении дел данной категории (ст. 18 ГК КР – защита чести, достоинства и деловой репутации) суды могут своим постановлением назначить производство лингвистической экспертизы, при этом экспертиза не имеет каких-либо преимуществ перед другими доказательствами и заранее установленной силы, экспертное заключение подлежит анализу, сопоставлению и оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.

Заключение эксперта не является обязательным для суда, однако его несогласие с заключением должно быть мотивированно в решении.

В данном случае политик считает, что его порочит указанная статья по обвинению в коррупции, тот факт, что последний был осужден по статье Уголовного Кодекса КР, относящейся к должностным преступлениям, уже само по себе порочно и не важно, как она звучит «коррупция», «злоупотребление должностным положением» или «служебный подлог», и все они совершаются с прямым умыслом, причиняют вред кому-либо. В виду того, что его судимость погашена, об этом нужно писать в прошедшем времени.

05.09.2019

Главред газеты «Ачык саясат плюс»: Из-за иска Рыспаева 6 журналистов могут остаться без работы

5 сентября Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции по делу газеты «Ачык саясат плюс». Напомним, Октябрьский районный суд обязал взыскать с газеты 300 тысяч сомов в пользу депутата Кожобека Рыспаева.

Причиной иска стала статья (август 2018 год), в которой писалось, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор материала назвал его «хамелеоном».

Кстати, депутат ЖК вначале просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, но затем он увеличил сумму до 1 миллиона. Но суд удовлетворил его предыдущее требование.

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев уже сообщал общественности, что не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат плюс».

«Мы будем обжаловать это решение в Верховном суде. Нужно сказать, что 300 тысяч сомов – это большая сумма для нас и мы планируем устроить акцию по сбору средств. Надежда только на простых жителей республики. Но если нам не удаться собрать эту сумму, то придется закрыть газету. И в таком случае без работы останется вся редакция — то есть 6 журналистов», — говорит главный редактор издания Назгуль Мамытова.

«Мы обращались за лингвистической экспертизой, которая показала, что оспариваемые выражения ничто иное, как мнение и оценочные суждения о его профессиональной деятельности, как их опровергать? Ну что поделать, если люди так думают? Думать не запретишь», — говорит адвокат издания, Медиа Представитель Акмат Алагушев.

«Что касается суммы моральной компенсации, то суд не поинтересовался у газеты, какой у нее бюджет. 300 тысяч для газеты с тиражом 2,8 тысяч – это нереальная сумма. Но ведь моральная компенсация должна быть соразмерной», — заметил юрист.

Отметим, что на газету «Ачык саясат плюс» в этом году подали сразу несколько исков. Например, руководитель департамент лекарственного обеспечения и медтехники Минздрава Гульмира Шакирова требует с издания 500 тысяч сомов. Журналисты попросили судью провести лингвистическую экспертизу, понять какие слова нанесли Шакировой моральный ущерб. Судья согласилась с проведением экспертизы.

Также прокурорский работник Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд, и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета уже обжаловала это решение в столичном суде.

Азамат Касыбеков,

предстаивтель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г.Бишкек

Комментарий

По иску депутата ЖК КР Рыспаева К.Дж. подготовлена кассационная жалоба в Верховный суд КР. Что касается иска Шакировой Г.А., то слушание данного дела начато в Первомайском районном суде г. Бишкек. В Первомайский районный суд г. Бишкек с исковым заявлением о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда в сумме 500.000 сом к газете «Ачык Саясат плюс» обратилась директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР Шакирова Гульмира Абидиновна, в котором просит признать несоответствующими действительности и порочащими сведения, опубликованные в статье под названием «Шакирова өрдөгүн учурса, өлбөгөн төрт шыйрагың калат экен».

26.09.2019

В отношении редакции «Талас Турмушу» и главного редактора газеты возобновлено гражданское дело

10 сентября 2019 года Таласский городской суд вынес решение о возобновлении гражданского дела в отношении редакции областной газеты «Талас Турмушу» и ее главного редактора Козубека Иманкулова.

Напомним, что истец Кенжалы Орозалиев в своем иске требовал с редакции 300 тыс. сом, с Козубека Иманкулова 300 тыс. сом компенсации морального ущерба, 35 874 сома компенсации материального ущерба, выплаты 2000 сом долга и публикации извинения в газетах «Талас Турмушу», «Эркин Тоо», «Вечерний Бишкек», «Кыргыз Туусу». Однако 13 мая 2019 года Таласский городской суд на основе п.1 статьи 215 ГПК КР временно приостановил судебное рассмотрение этого дела. Причиной этому была смерть истца К.Орозалиева 1 января 2019 года.

В судебном решении говорилось, что согласно статье 220, по мере исключения причин, приведших к приостановке дела, и по заявлению сторон дела или по инициативе суда дело может быть возобновлено.

Как считает судья Таласского городского суда А.Турусбеков, с момента приостановки дела прошло более полугода и потому рассмотрение дела может быть возобновлено.

По словам Козубека Иманкулова, причиной конфликта с истцом стали материалы 1998-2000 годов, подготовленные им и другим журналистом Батыркулом Боромбаевым. В свое время Таласским городским и областным судами было вынесено судебное решение, что журналисты в своих материалах о возбуждении уголовного дела областным управлением внутренних дел в отношении Кенжалы Орозалиева допустили ошибки и в этих материалах они нанесли ущерб чести и достоинству истца. Дело представителей СМИ попало под амнистию. Тогда они выплатили по 5 тыс. сомов штрафа в пользу государства и принесли извинение К.Орозалиеву на страницах газеты.

«После этого мы ничего не писали о Кенжалы Орозалиеве. Впоследствии он не раз приходил к нам в редакцию с требованием опубликовать нужные ему материалы, иначе он грозился вновь подать на нас суд с требованием больших сумм компенсации. После того, как его попытки угроз были безуспешными он подал на нас новый иск», — говорит К.Иманкулов.

На сегодня пока неизвестна дата первого судебного заседания после возобновления дела.

Козубек Иманкулов,

представитель ОО «Журналисты» по Таласской области

Комментарий

Данное дело было приостановлено производством суда по ст. 215 ГПК Кыргызской Республики в связи со смертью истца Орозалиева К. Так как по данной категории дел допускается правопреемство суд, выждав определенные период времени (шесть месяцев, срок вступления в наследство), возобновил рассмотрение данного дела. В соответствии с п.1 ст.18, п.3 ст.50, п.3 ст.1120 ГК КР по требованию заинтересованного лица допускается судебная защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти.

Согласно пп.5 п.2 ст.1120 ГК КР личные неимущественные права, не связанные с имущественными, не входят в состав наследства.

В связи с чем, необходимо иметь в виду, что при рассмотрении данной категории дел, в случае смерти истца, производство по делу подлежит прекращению в соответствии с п.7 ст.221 ГПК КР (если после смерти гражданина, индивидуального предпринимателя, являющегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемства).

Вместе с тем, закон предусматривает осуществление и защиту личных неимущественных прав и других нематериальных благ, принадлежавших наследодателю его наследниками, которые действуют только в интересах наследодателя.

Это дает право наследнику обратиться с отдельным иском о защите чести и достоинства, признания распространенных сведений не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство умершего лица, однако в этом случае истец вправе требовать только их опровержения.

30.09.2019

Верховный суд оставил в силе решение городского суда по искам трех политиков к экс-президенту и телеканалу «Апрель»

Верховный суд 30 сентября оставил в силе решение городского суда по иску Азимбека Бекназарова, Ахматбека Келдибекова и Кенешбека Дуйшебаева к Алмазбеку Атамбаеву и телеканалу «Апрель». Об этом со ссылкой на Азимбека Бекназарова сообщило информагентство «24.kg».

Таким образом Верховный суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов бывшего президента и канала. Напомним, что 10 декабря 2018 года А.Атамбаев дал интервью на телеканале «Апрель». Истцы считают, что экс-президент оскорбил их честь и достоинство своими высказываниями в данном интервью. Иск был подан по статье 18 «Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина или деловой репутации юридического лица» Гражданского кодекса КР. Каждый из политиков требовал по 6 млн сомов (от каждого ответчика по 3 млн сомов) за причиненный моральный ущерб – 18 млн сомов суммарно.

Октябрьский районный суд столицы 28 февраля текущего года вынес решение о компенсации морального вреда трем политикам по 100 тыс. сомов с экс-президента КР А.Ш.Атамбаева. От телекомпании же потребовал дать опровержение. Это решение первой инстанции не удовлетворило политиков. В Бишкекском городском суде требования истцов остались теми же.

2 мая текущего года городской суд частично изменил решение первой инстанции — теперь и экс-президент и журналисты должны были выплатить каждому истцу по 100 тыс. сомов и дать опровержение в течение 10 дней.

Месяц назад, 2 сентября Азимбек Бекназаров заявил, что намерен отказаться от исполнения гражданского иска о защите чести и достоинства в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он добавил, что Келдибеков и Дуйшебаев, скорее всего, тоже откажутся. Однако осталось непонятным, будет ли относится их отказ и к иску в отношении телеканала «Апрель».

Нужно сказать, что эфир телеканала был остановлен 7 августа во время событий в селе Кой- Таш. Через два дня следственные органы наложили арест на здание «Медиа Форума», где и располагалось это СМИ.

Сегодня «Апрель» продолжает работать только в социальных сетях: Facebook, Instagram и на YouТube-канале.

Комментарий

Позиция представителей телеканала «Апрель», юристов ОФ «Институт медиа полиси» в Верховном суде КР была неизменной. Октябрьский районный суд г. Бишкек вынес правильное решение в отношении телеканала. Суд правильно разграничил ответственность источника и распространителя, с Атамбаева А.Ш. взыскали моральный вред, а СМИ должно было дать опровержение. Все что было сказано источником в интервью и показано в эфире было без каких-либо комментариев со стороны телеканала. Необоснованность решений судов апелляционной и кассационной инстанций в том, что сумма морального вреда была взята «на вскидку». Ни один из судов не потребовал каких-либо документов, связанных с доходами и расходами ответчиков.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

Нападения на журналистов, членов их семей и объекты СМИ и интернет-изданий

29.09.2019

В Оше напали на оператора радио «Азаттык» и ограбили его

28 сентября четверо неизвестных напали на оператора радио «Азаттык» Айбека Кулчуманова и отобрали у него с применением силы видеоаппаратуру, телефон и ключи от машины. Айбек Кулчуманов в рамках журналистского расследования проводил съемку города Ош на улице Ленина.

А.Кулчуманов с заявлением о нападении на него и ограблении во время выполнения им профессиональной деятельности обратился в милицию. На основе его заявления Ошское управление внутренних дел возбудило уголовное дело по пункту 4 статьи 201 (грабеж в особо крупном размере) Уголовного кодекса КР. Согласно сообщению на сайте «Азаттык», у журналиста отняли: видеокамеру, штатив, телефон, пульт от дрона, ключи от личного автомобиля Кулчаманова и документы. Сумма грабленного имущества составляет 1 млн. 580 тыс. 100 сомов.

Как сообщает пресс-служба Ошского городского управления внутренних дел, в этот же день к ним с заявлением обратился Н.Ж. житель дома на улице Супаналиева. Он в своем заявлении пишет, что над его домом постоянно летал неизвестный дрон, беспокоил их снимая на видео, создавал опасность для жителей дома, просил принять меры в отношении владельца дрона за видео съемку без разрешения частного домовладельца. Также был составлен акт передачи в следственные органы видеоаппаратуры, отнятой родственниками истца.

В 20:24 в Ошскую милиция поступило еще одно заявление. Житель одного из домов на той же улице Супаналиева А уулу О. заявил, что на его голову упал дрон и он получил травмы, просил принять меры в отношении владельца дрона.

«Следователи Ошского управления внутренних дел по поступившим заявлениям начали следственные действия. Началось досудебное расследование», — сообщил сотрудник пресс-службы Ошского городского управления внутренних дел Замир Сыдыков.

Во время съемки неизвестные ударили Айбека Кулчаманова сзади, скрутили ему руку и с силой отобрали видеоаппаратуру. В настоящее время он проходит медобследование.

«Есть болевые ощущения в области позвоночника и почки. Врачи сказали, чтобы я сделал рентген снимки. В данное время я прохожу медобследование. Я чувствую себя немного лучше, чем вчера», — сообщил Айбек Кулчуманов.

Узнать же состояние здоровья гражданина, на которого упал дрон, нам не удалось.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

Комментарий

Скорее всего действия неизвестных лиц, напавших на сотрудника учреждения «Азаттык», органами досудебного расследования будут переквалифицированы на ст.362 УК Кыргызской Республики как «Принуждение лица к совершению каких-либо действий, либо к воздержанию от совершения каких-либо действий, соединенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья или с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья». Данное деяние является преступлением против порядка управления и зачастую совершается лицами, заблуждающимися по поводу совершаемых ими поступками. В зависимости от степени тяжести полученных телесных повреждений возможно ответственность напавших лиц будет квалифицироваться по факту по более тяжкой статье. Данные выводы можно сделать из имеющихся показаний сторон произошедшего, а также другими материалами дела, из которого следует, что у нападавших не было умысла совершить грабеж.

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