Op-ed Берни Сандерса и его план развития журналистики США

Сайт школы журналистики Колумбийского университета (cjr.org), той самой, присуждающей ежегодную Пулитцеровскую премию для журналистов, опубликовал колонку Берни Сандерса. Это первая статья, которую медиаисследовательский ресурс опубликовал в рамках своего цикла — Columbia Journalism Review предложил всем кандидатам в президенты (выборы главы государства запланированы в США на 3 ноября 2020 года) поделиться своим отношением к прессе и видением о развитии СМИ.

Забегая вперед, напомню, что примерно в этот же период в Кыргызстане пройдут парламентские выборы, и все партии-кандидаты в Жогорку Кенеш будут соревноваться своими идеями и программами. И было бы замечательно, если у нас также кто-то занялся аналогичным проектом, чтобы общество получило возможность узнать об отношении потенциальных парламентских фракций к масс-медиа, особенно в нашей стране, где так ценится свобода слова, но очень мало делается для ее защиты и совершенствования.

Но вернемся к колонке Сандерса. Каждый раз, узнавая новые нюансы американской демократии, не перестаешь удивляться их особенной культуре политической дискуссии. Нет, я не называю ее (демократию) идеальной, но она (культура дискуссии), тем не менее, лидирующая по части открытости, полемическому накалу и конкурентному многообразию. Свобода мнений = свобода прессы. Убедитесь в этом сами, прочитав статью в оригинале или ознакомившись с переводом некоторых фрагментов из нее:

♦ Уолтер Кронкайт сказал: «Журналистика – это то, что нам нужно, чтобы демократия работала»

♦ Настоящая журналистика, по словам Джозефа Пулитцера, «должна бороться за прогресс и реформы, никогда не терпеть несправедливости или коррупции, всегда бороться с демагогами, оставаться преданной общественному благосостоянию, никогда не довольствоваться простой передачей новостей, быть решительно независимой»

♦ Facebook и Google контролируют 60 процентов всего рынка цифровой рекламы. Они использовали монопольный контроль, чтобы выкачивать рекламные доходы из новостных организаций

♦ С 2008 года СМИ потеряли 28 000 сотрудников, только в прошлом году было уволено 3 200 человек в медиаиндустрии

♦ Сегодня на каждого работающего журналиста приходится шесть человек, которые работают в сфере связей с общественностью, часто продвигая корпоративные интересы

♦ Хорошие репортеры все еще используют шансы и стараются создавать серьезную журналистику, которая контролирует власть, разоблачает нарушения и бросает вызов существующему положению. Но мы знаем, что эти истории успеха теперь являются уже исключением, а не нормой

♦ Дональд Трамп патологический лжец, который провел свое президентство, пытаясь демонизировать журналистов, когда они осмеливаются развенчивать его ложь. Он назвал СМИ «врагами народа» в сознательной попытке разрушить саму идею свободной прессы

♦ Авторитарное издевательство Трампа над СМИ абсолютно неприемлемо и должно быть осуждено и отвергнуто

♦ Сегодня только небольшая горстка компаний контролирует почти все, что вы смотрите и читаете

♦ Новостные агентства, принадлежащие Джеффу Безосу, могут с радостью рекламировать планы Безоса по освоению космоса, но мы не можем рассчитывать на то, что они будут последовательно и настойчиво освещать борьбу рабочих за лучшую заработную плату в компаниях, контролируемых Безосом

♦ Мы должны восстановить и защитить разнообразную и действительно независимую прессу, чтобы настоящие журналисты могли выполнять ту важную работу, которую они любят, и которую требует реальная демократия

♦ Когда я стану президентом, моя администрация будет проводить политику, которая позволит реформировать медиаиндустрию и лучше защищать независимую журналистику как на местном, так и на национальном уровнях

♦ В моей администрации мы собираемся ввести немедленный мораторий на одобрение слияний крупных медиакорпораций до тех пор, пока мы не сможем лучше понять истинное влияние этих сделок на нашу демократию

♦ Мы начнем требовать от крупных медиакорпораций раскрывать информацию о том, будут ли их корпоративные сделки и предложения о слияниях связаны со значительными увольнениями журналистов

♦ Мы также потребуем, чтобы перед любыми будущими слияниями сотрудникам была предоставлена возможность владения акциями средств массовой информации

♦ То, что сделал Трамп, позволяет перекрестное владение газетами, телевидением и радиостанциями. Вред от этого может быть велик, превращая ваше сообщество в город с одной новостной компанией

♦ В администрации Берни Сандерса мы сделаем наоборот: мы восстановим и укрепим правила владения СМИ, и мы ограничим количество станций, которыми крупные вещательные корпорации могут владеть в каждом из сегментов рынка и по всей стране

♦ Мы примем мой план демократии на рабочем месте, который будет стимулировать похвальные усилия работников средств массовой информации по созданию профсоюзов и коллективным переговорам со своими работодателями

♦ Профсоюзы не только борются за заработную плату и льготы работников СМИ, но и могут лучше защитить журналистов от корпоративной политики, направленной на то, чтобы журналисты не могли тщательно проверять владельцев СМИ и их рекламодателей

♦ Когда дело дойдет до Силиконовой долины, я поручу Генеральному прокурору и должностным лицам Федеральной торговой комиссии, чтобы они помешали технологическим гигантам Facebook и Google использовать свою огромную рыночную власть для съедения новостных организаций, чтобы они защитили новостные организации от их мошенничества, особенно небольшие независимые издания

♦ Мы должны рассмотреть вопрос о налогообложении целевой рекламы и использовании доходов для финансирования некоммерческих гражданских СМИ

♦ Первая поправка к нашей Конституции прямо защищает свободную прессу, потому что основатели поняли, насколько важна журналистика для демократии. Мы не можем сидеть сложа руки и позволить корпорациям, миллиардерам и демагогам уничтожить «четвертую власть»

♦ Мы можем и будем восстанавливать средства массовой информации, какими их представляли себе Джозеф Пулитцер и Уолтер Кронкайт, и в которых так отчаянно нуждается Америка

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Профессиональный словарь: op-ed в случае со статьей Берни Сандерса – это не колонка с мнением издания или ее главного редактора («opinion-editorial»), как чаще всего мы понимаем этот формат, а прямо противоположное – «opposite the editorial page», то есть колумнистика гостевого автора, раньше помещавшаяся в газетах напротив редакционной колонки.

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