В Нарыне практически нет журналистских расследований

В Нарыне практически нет журналистов, которые проводят журналистские расследования. Собственный корреспондент радио «Азаттык» Мирлан Кадыров после одного своего расследования зарекся делать отныне такие материалы.

Он для программы «Неудобные вопросы» («Ыңгайсыз суроолору») радио «Азаттык» делал журналистское расследование по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС, которое начиналось очень активно, но потом остановилось.

После почти месяца подготовки материал был опубликован под названием «Сербская «СИМИ ДОО» не может получить свое оборудование» («Сыздаган «СИМИ ДОО»). В нем было расследовано строительство только одного бетонного завода. Вышеназванная компания для Верхне-Нарынского каскада ГЭС из Сербии привезла оборудование и разместила его на территории сельуправ Доболу и Орток. Однако строительство каскада остановилось, и компания решила возвратить назад свое оборудование. Но здесь их подстерегали большие трудности. В итоге началась судебная тяжба.

«При расследовании этого конфликта и сборе необходимых материалов я столкнулся с большими проблемами. Особенно сложно было получить информацию из государственных органов власти», — говорит М.Кадыров.

После подготовки 28 минутного журналистского расследования он уже не осмеливается браться за новое.

Корреспондент сайта «Турмуш» Кенжебай Кадыров не скрывает, что предпочитает держаться подальше от подготовки журналистских расследований.

«Во-первых, у нас нет журналистских расследований. Потому что это очень тяжелая работа. Во-вторых, желая расследовать что-то сам можешь оказаться в невыгодном положении. Потому что в Нарыне все хорошо знают друг друга, и потому получить правдивую информацию очень сложно, некоторые могут специально дать неверную информацию, а потом клясться, что не давали ее. Поэтому я не берусь за журналистское расследование», — говорит К.Кадыров.

А по мнению одного из опытных местных журналистов, пожелавшего остаться неизвестным, в регионах развиваться журналистскому расследованию будет очень сложно.

«У нас все зависит от руководителя. Бывает, что неделями собираешь информацию и готовишь материал, приносишь его редактору, а он, прочитав его, говорит: «Давай, не будет это публиковать». Потому что в этом материале говорится о его близком друге. Поэтому у нас невозможна самостоятельная работа», — считает он.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО “Журналисты” в Нарынской области