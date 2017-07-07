Миллионные иски к СМИ под критикой гражданского общества

В Бишкеке прошел круглый стол гражданских активистов на тему защиты свободы слова в стране.

Демократия начинается со свободы слова

Чуть ранее Независимый союз журналистов выступил с заявлением о ее состоянии.

“Вынесены решения взыскать 24 млн сомов с сайта Zanoza.kg и его учредителей Нарынбека Идинова и Дины Масловой, а также 3 млн с экс-депутата и директора правовой клиники “Адилет” Чолпон Джакуповой. При этом судами проигнорированы неоднократные призывы общественности соблюдать принципы соразмерности и разумности при назначении суммы компенсации морального вреда.

Это можно расценивать как попытку любыми способами закрыть независимое интернет-издание и лишить его возможности давать общественности альтернативную информацию о происходящем в Кыргызстане перед предстоящими президентскими выборами, поскольку сайт Zanoza.kg не выдержит такого жесткого необоснованного финансового прессинга и, скорее всего, будет вынужден прекратить свою деятельность.

Учитывая, что миллионный иск подан также провластной партией СДПК против ИА “24.kg”, такие действия выглядят не иначе как желание расправиться со всеми нелояльными информационными изданиями”, — говорится в нем.

“В последнее время негосударственным СМИ становится все сложнее исполнять роль четвертой ветви власти. Потому что независимость, оказывается, очень дорого стоит. Об этом свидетельствуют последние решения судов первой инстанции, в которых, сами понимаете, суммы очень нереальные. Откуда они взялись? Почему именно такая сумма? Она не соразмерная. Об этом мы говорим в нашем заявлении. Мы считаем, что решения судов – это попытка любыми способами закрыть независимое интернет-издание Zanoza. Это говорит о том, что перед выборами идет жесткая борьба и в медиа-пространстве могут остаться исключительно лояльные СМИ”, — сказала председатель союза Тамара Валиева.

Организация отмечает, что с одной стороны приветствует решение президента об отзыве исков к учреждению “Азаттык медиа”, с другой – решения первых инстанций по Zanoza.kg обнажают провалы в проведенной судебной реформе. В этой связи союз призвал следующие судебные инстанции принять “справедливое и взвешенное решение” по отношению к интернет-изданию.

“Критиковать власти – наша обязанность”

Обеспокоенность судебными решениями в отношении СМИ и журналистов на крупные суммы выражают и представители гражданского общества.

“Очень стыдно за такое отношение к Нарыну Айыпу, человеку, ведшему хронику 25-летней истории независимости нашей страны, одному из наших лучших журналистов, одному из основателей бишкекского бюро “Азаттыка”, символу свободы слова Кыргызстана. Нарына Айыпа обязали выплатить 9 млн сомов, но он не собирается платить ни тыйына. Квартира под арестом. Нарын Айып проработал в журналистике 43 года, но даже за это время он не накопил 9 млн сомов”, — отмечает общественный деятель Эдиль Байсалов.

По его словам, для построения открытого общества, нацеленного на развитие, наличие свободы слова обязательно:

— Аргументы с одной стороны выглядят смешно, с другой – абсурдно. Представители Генпрокуратуры требуют доказать истинность слов, написанных образно, метафорами. Критиковать власти – это не только наше право, а обязанность. Чтобы достичь свободы слова и пользоваться своими правами была пролита кровь народа. Мы не появились непонятно откуда и не требуем чего-то. Мы за это боролись.

Представители властей и их сторонники считают, что ни о каком давлении на СМИ говорить не приходится. Они придерживаются позиции, что СМИ должны нести ответственность за распространение недостоверной информации. Депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев не разделяет мнение об ограничении свободы слова:

— В течение 25 лет у СМИ сформировалось мнение, что им дозволено писать что угодно. Я бы призвал журналистов писать только достоверную информацию. Иначе пропадет доверие к государству. Политики должны работать с журналистами. Но если журналисты сами не воспринимают эту информацию, можно судиться.

Бекешев поделился, что в настоящее время сам судится с двумя СМИ, но не стал их называть.

Тем временем, один из основателей издания Zanoza Нарын Айып запустил новый сайт с зарубежным интернет-доменом. Как сообщается, это сделано в целях безопасности.

Генпрокуратура выиграла суды по 4 искам у общественного фонда “ПроМедиа”, являющегося учредителем сайта Zanoza.kg, в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева на общую сумму 24 млн сомов. Процесс по еще одному иску на 3 млн сомов продолжается.

Ранее Комитет по защите журналистов, главный офис которого находится в Нью-Йорке , выступил с заявлением по судебным искам в отношении независимых СМИ. Организация призвала власти Кыргызстана отозвать иски против изданий и журналистов.

Перевод с кыргызского.

Токтосун Шамбетов, “Азаттык”,

https://rus.azattyk.org/a/28599719.html

