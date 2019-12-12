Заявление по иску на «Азаттык» «Клооп» и «24.kg»

Этот иск подан с целью запугивания всех других СМИ, чтобы боялись писать на эту тему. А решение Свердловского райсуда, несомненно, давление на конкретные СМИ, чья деятельность теперь блокируется (причем даже в отсутствие решения суда по существу). Блокируется вся деятельность СМИ, включая производственно-хозяйственную, чтобы не смогли отвечать по финансовым обязательствам, не выплачивалась коллективу зарплата.

📍Конституция КР определяет, что любое ограничение прав и свобод человека должно устанавливаться законом, преследовать законную цель и быть соразмерным вводимым ограничениям. Не подлежит никакому ограничению установленное Конституцией КР право на свободу мысли и мнения (ст.20).

📍 Принцип независимости судебных органов требует от них обеспечения справедливого ведения судебного разбирательства и соблюдения прав сторон. При применении обеспечительных мер суд, во-первых, признает необходимость и целесообразность их применения в демократической стране. Почему именно в демократической стране? Потому что в нашей Конституции так написано, мы именно демократия, а не какая-то авторитарная страна, где преследуют журналистов, чья миссия выводить проблемы на свет. В чем необходимость такого решения?

📍Суд не может вмешиваться в право организаций, потому что так выгодно кому-то. Суд по своей природе своим решением должен нести справедливость и удовлетворять насущную потребность общества. В чем на сегодня такая потребность — в аресте банковских счетов СМИ?

📍Получается своим решением, суд признает реальность исполнения таких мер обеспечения. Иначе говоря, суд думает, что доходы у СМИ и зарплаты у журналистов позволяют налагать такие ограничения для гарантирования защиты прав и интересов истца? Мы сомневаемся, что в Кыргызстане есть СМИ, которые зарабатывают такие миллионы, чтобы суд удовлетворил такие суммы, причем в качестве меры обеспечения по иску, который даже еще не начали рассматривать?

📍Истец может требовать какую угодно сумму, это его право. Но по закону именно суд будет принимать решение о том, удовлетворять ли претензии истца. Суд не может и не должен разорять СМИ, и поэтому даже если примет решение об удовлетворении иска в части опровержения, то при назначении моральной компенсации суд обязан исходить из требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации.

📍Согласно закону суд должен взыскивать ту сумму компенсации морального вреда, которая соизмерима с причиненным вредом, а сам вред не имущественный, и истцу еще надо доказывать. Суду еще предстоит установить факты причинения истцу нравственных и/или физических страданий; при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены; их неправомерность; характер физических и нравственных страданий; их причинную связь с правонарушением; а также характер и значимость нематериальных благ; затронутых правонарушением иные обстоятельства, заслуживающие внимания для разрешения конкретного спора.

📍Определение суда об аресте счетов будет, несомненно, обжаловано как неконституционное и необоснованное вмешательство в право. Мы надеемся, что вторая инстанция (Бишкекский горсуд) отменит данное определение в соответствие с законом и с принципами справедливости и разумности.

ОФ «Институт Медиа Полиси»

ОО «Журналисты»

Независимый союз журналистов КР

Представительство Интерньюс-Нетуорк в КР

Журналист Азамат Тынаев

Эльмира Токтогулова, медиа-эксперт

Дина Маслова Kaktus Media

Елена Воронина, медиа-эксперт

Авлан Джумабаев, медиа-эксперт

Аделя Лаишева, медиа-эксперт

Фонд расследовательской журналистики им.У.Эгизбаева

Тамара Валиева, медиа-эксперт

Наталья Утешева, правозащитник

ОФ «Центр медиа развития»

Сегодня, 12 декабря 2019 года, суд Свердловского райсуда вынес определение об аресте банковских счетов трех СМИ — Азаттык, 24.kg, Kloop.

Напомним, экс-глава Таможенной службы Райымбек Матраимов подал в суд иск на «Азаттык», Kloop и 24.kg. Исковые претензии также предъявлены журналисту Али Токтакунову. Суммы исков о защите чести и достоинства Райымбека Матраимова составили: 22 миллиона сомов к «Азаттыку», 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg. Отметим, что 24.kg перепечатало расследование коллег из «Азаттыка» и Kloop о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. Перепечатку сделали многие СМИ, однако у экс таможенника оказались претензии только к трем изданиям.