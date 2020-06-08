Заявление медиа сообщества в связи с поджогом офиса телеканала «Третий канал»

7 июня 2020 года в г.Талас утром был совершен поджог офиса телевизионного канала «Третий канал». Полностью сгорела техника для выхода в эфир. Общая сумма ущерба составляет до 15 000 долларов США.

По сообщению пресс-секретаря УВД по Таласской области, «было разбито окно в здании, куда кинули бутылку с зажигательной смесью» (http://journalist.kg/news/v-talase-podozhgli-ofis-3-kanala/). Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, ведутся следственные мероприятия.

Сам факт того, что в офис редакции была подброшена зажигательная смесь говорит о том, что злоумышленники преследовали конкретную цель – повреждение или уничтожение имущества целого телеканала. На офис частного СМИ совершено нападение, и задача правоохранительных органов — в оперативном порядке установить всех лиц, причастных к данному преступлению.

За последнее время — это не первый случай, когда под угрозой оказывается не только возможность свободно и беспрепятственно осуществлять свою деятельность, но и безопасность журналистов, имущество частных СМИ.

Так, в ночь на 3 марта 2020 года неизвестные лица путем взлома железной решетки и входной двери проникли в офис редакции «ПолитКлиника» в г.Бишкек и похитили записи журналистов и жесткий диск (http://journalist.kg/news/neizvestnye-nochyu-pronikli-v-ofis-internet-izdaniya-politklinika/). При этом, дорогая оргтехника (ноутбуки, принтеры и т.д.) остались не тронутыми. Редакция обратилась с заявлением в Первомайское РУВД г. Бишкек, представила записи с камеры видеонаблюдения.

Однако по настоящее время правоохранительные органы не провели необходимые следственные мероприятия для установления причастных лиц. В связи с бездействием правоохранительных органов 13 мая 2020 года редакция ПолитКлиники обратилась с жалобой в Прокуратуру Первомайского района г. Бишкек.

Отсутствие должной законной реакции со стороны правоохранительных структур и даже бездействие с их стороны несомненно способствует негласному поощрению насилия в отношении журналистов и давлении на деятельность независимых СМИ.

Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» запрещает угрозу, насилие или посягательство на жизнь, здоровье и имущество журналиста в связи с осуществлением им профессиональной деятельности.

Призываем руководство страны и органы внутренних дел расследование вышеуказанных дел взять под личный контроль и обеспечить оперативное, непредвзятое, тщательное и независимое расследование по фактам посягательства на деятельность средств массовой информации и привлечь виновных лиц к ответственности.

ОФ «Институт Медиа Полиси»

Фонд расследовательской журналистики

Представительство Интерньюс в Кыргызстане

ОО «Журналисты»

Редакция Kaktus.media

ИА «24.kg»

Независимый союз журналистов

Govori TV

Редакция «ПолитКлиника»

ОФ «Контент Медиа»

Жалил Сапаров

Динара Суймалиева, директор НФ МТРК «Мир»

ОФ «Центр Медиа Развития»

Марат Токоев

Тамара Валиева

Авланбек Джумабаев

Телеканал «Апрель»

Тынымгуль Эшиева

ТРК «Т-Медиа групп»

Гульзат Газиева

Factcheck.kg