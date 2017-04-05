Организация «Репортеры без границ» предлагает помощь журналистам

Профессиональные и гражданские журналисты, ставшие жертвами репрессий в результате своей работы, могут обратиться за помощью.

Служба поддержки организации «Репортеры без границ» в сотрудничестве с другими НПО оказывает финансовую и административную помощь журналистам, подвергшимся преследованиям.

Возможные виды поддержки включают содействие в получении медицинской и юридической помощи; поиске безопасного убежища; решении насущных проблем, стоящих перед журналистами, решившими бежать за границу, и поддержка членов семей журналистов.

Заявки принимаются на регулярной основе.

Более подробную информацию можно получить здесь.

Ijnet