Объявлен конкурс для участия на тренинге «Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения»

Четверг Май 23rd, 2019
Рубрика: Новости, Объявления
ОФ «Фонд расследовательской журналистики» в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР» реализуемого при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» объявляет среди журналистов конкурс на участие в 3-х дневном тренинге «Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения» в городе Ош.
Цель тренинга:
ознакомление журналистов и гражданских активистов со спецификой международных стандартов безопасного поиска, документирования, перепроверки и медиатизации (продвижения) общественно-значимых фактов в журналистском расследовании.
В программе тренинга:
- Формирование гипотезы для расследования;
- Правила проверки фактов (fact checking) расследования;
- Идентификация источников информации;
- Этические правила расследования в негативной среде;
- Работа с анонимными источниками, специфика конфиденциальных источников.
- Правила описания доказательств, специфика сохранения доказательств;
- Основы совместной подготовки доказательств для проверки соавторами, редакторами и факт-чекером;
- Правовые риски при проведении журналистских и активистских расследований;
- Особенности доступа к информации в Кыргызстане;
- Запросы на информацию для сбора официальных данных: куда отправлять, как составлять и как добиваться ответа?
- Основные аспекты личной и технической безопасности журналиста;
- Оценка фактологических и этических аспектов истории;
- Методы работы с открытыми базами данных Кыргызстана и Центральной Азии;
- Специфика использования цифр (чисел) в расследовании;
- Продвижение расследования как инструмент для сбора эксклюзивных данных;
- Дополнительный поиск в базах данных, доработка идей (гипотез) расследований, индивидуальная консультация по идеям каждого из участников.
У участников будет возможность во время тренинга получить консультации тренера и доработать проекты, которые могут быть рассмотрены на финансирование в рамках конкурса малых грантов Фонда расследовательской журналистики при поддержке Фонда “Сорос-Кыргызстан»
Тренер : Владимир Тхорик – журналист, редактор русскоязычного отдела Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova, а также член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) (ниже более подробная информация о тренере).
Тренинг будет проведен с 3 по 5 июля 2019 г. в г. Ош.
Рабочий язык тренинга: русский язык с последовательным переводом на кыргызский язык.
Участие в тренинге является полностью бесплатным. Организаторы предоставляют участникам питание во время тренинга, а также раздаточные материалы.
Кто может принять участие?
Заявки могут подавать журналисты, блогеры, гражданские активисты, занимающиеся журналистскими расследованиями и имеющие идеи (гипотезы) для журналистских расследований.
Участники из других регионов самостоятельно должны покрыть расходы на участие в тренинге (проживание и транспортные расходы).
Участники должны иметь возможность принять участие на всех трех днях тренинга с 9:00 до 18:00
Как принять участие на тренинге?
Для участия на тренинге заинтересованным кандидатам необходимо заполнить ЗАЯВКУ, приложить свое резюме и отправить на эл. адрес jif@jif.kg с пометкой «Заявка на участие в тренинге”.
Форму заявки можно скачать ЗДЕСЬ.
Участники тренинга будут определены на основе конкурса заявок.
Крайний срок подачи заявок – 15 июня 2019 года. Количество участников ограничено.
Заявки, поданные после указанного срока не подлежат рассмотрению.
ВАЖНО: Фонд расследовательской журналистики свяжется только с участниками прошедшими отбор!
По всем вопросам, связанным с участием в тренинге, обращаться к координатору проекта Гульмире Эсенгелдиевой по тел.: +996 0700 777 856, либо по эл. почте
e-mail: g.esengeldieva@gmail.com