Объявлен конкурс для участия на тренинге «Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения»

ОФ «Фонд расследовательской журналистики» в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР» реализуемого при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» объявляет среди журналистов конкурс на участие в 3-х дневном тренинге «Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения» в городе Ош.

Цель тренинга:

ознакомление журналистов и гражданских активистов со спецификой международных стандартов безопасного поиска, документирования, перепроверки и медиатизации (продвижения) общественно-значимых фактов в журналистском расследовании.

В программе тренинга:

Формирование гипотезы для расследования;

Правила проверки фактов (fact checking) расследования;

Идентификация источников информации;

Этические правила расследования в негативной среде;

Работа с анонимными источниками, специфика конфиденциальных источников.

Правила описания доказательств, специфика сохранения доказательств;

Основы совместной подготовки доказательств для проверки соавторами, редакторами и факт-чекером;

Правовые риски при проведении журналистских и активистских расследований;

Особенности доступа к информации в Кыргызстане;

Запросы на информацию для сбора официальных данных: куда отправлять, как составлять и как добиваться ответа?

Основные аспекты личной и технической безопасности журналиста;

Оценка фактологических и этических аспектов истории;

Методы работы с открытыми базами данных Кыргызстана и Центральной Азии;

Специфика использования цифр (чисел) в расследовании;

Продвижение расследования как инструмент для сбора эксклюзивных данных;

Дополнительный поиск в базах данных, доработка идей (гипотез) расследований, индивидуальная консультация по идеям каждого из участников.

У участников будет возможность во время тренинга получить консультации тренера и доработать проекты, которые могут быть рассмотрены на финансирование в рамках конкурса малых грантов Фонда расследовательской журналистики при поддержке Фонда “Сорос-Кыргызстан»

Тренер : Владимир Тхорик – журналист, редактор русскоязычного отдела Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova, а также член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) (ниже более подробная информация о тренере).

Тренинг будет проведен с 3 по 5 июля 2019 г. в г. Ош.

Рабочий язык тренинга: русский язык с последовательным переводом на кыргызский язык.

Участие в тренинге является полностью бесплатным. Организаторы предоставляют участникам питание во время тренинга, а также раздаточные материалы.

Кто может принять участие?

Заявки могут подавать журналисты, блогеры, гражданские активисты, занимающиеся журналистскими расследованиями и имеющие идеи (гипотезы) для журналистских расследований.

Участники из других регионов самостоятельно должны покрыть расходы на участие в тренинге (проживание и транспортные расходы).

Участники должны иметь возможность принять участие на всех трех днях тренинга с 9:00 до 18:00

Как принять участие на тренинге?

Для участия на тренинге заинтересованным кандидатам необходимо заполнить ЗАЯВКУ, приложить свое резюме и отправить на эл. адрес jif@jif.kg с пометкой «Заявка на участие в тренинге”.

Форму заявки можно скачать ЗДЕСЬ.

Участники тренинга будут определены на основе конкурса заявок.

Крайний срок подачи заявок – 15 июня 2019 года. Количество участников ограничено.

Заявки, поданные после указанного срока не подлежат рассмотрению.

ВАЖНО: Фонд расследовательской журналистики свяжется только с участниками прошедшими отбор!

По всем вопросам, связанным с участием в тренинге, обращаться к координатору проекта Гульмире Эсенгелдиевой по тел.: +996 0700 777 856, либо по эл. почте

e-mail: g.esengeldieva@gmail.com