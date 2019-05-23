Объявлен конкурс для участия на тренинге «Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения»

Четверг Май 23rd, 2019

Рубрика: Новости, Объявления

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ОФ «Фонд расследовательской журналистики» в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР» реализуемого при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» объявляет среди журналистов конкурс на участие в 3-х дневном тренинге «Журналистское расследование: от поиска идеи и работы с источниками до перепроверки фактов и их продвижения» в городе Ош.

Цель тренинга:

ознакомление журналистов и гражданских активистов со спецификой международных стандартов безопасного поиска, документирования, перепроверки и медиатизации (продвижения) общественно-значимых фактов в журналистском расследовании.

В программе тренинга:

  • Формирование гипотезы для расследования;
  • Правила проверки фактов (fact checking) расследования;
  • Идентификация источников информации;
  • Этические правила расследования в негативной среде;
  • Работа с анонимными источниками, специфика конфиденциальных источников.
  • Правила описания доказательств, специфика сохранения доказательств;
  • Основы совместной подготовки доказательств для проверки соавторами, редакторами и факт-чекером;
  • Правовые риски при проведении журналистских и активистских расследований;
  • Особенности доступа к информации в Кыргызстане;
  • Запросы на информацию для сбора официальных данных: куда отправлять, как составлять и как добиваться ответа?
  • Основные аспекты личной и технической безопасности журналиста;
  • Оценка фактологических и этических аспектов истории;
  • Методы работы с открытыми базами данных Кыргызстана и Центральной Азии;
  • Специфика использования цифр (чисел) в расследовании;
  • Продвижение расследования как инструмент для сбора эксклюзивных данных;
  • Дополнительный поиск в базах данных, доработка идей (гипотез) расследований, индивидуальная консультация по идеям каждого из участников.

У участников будет возможность во время тренинга получить консультации тренера и доработать проекты, которые могут быть рассмотрены на финансирование в рамках конкурса малых грантов Фонда расследовательской журналистики при поддержке Фонда “Сорос-Кыргызстан»

Тренер : Владимир Тхорик – журналист, редактор русскоязычного отдела Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova, а также член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) (ниже более подробная информация о тренере).

Тренинг будет проведен с 3 по 5 июля 2019 г. в г. Ош.

Рабочий язык тренинга: русский язык с последовательным переводом на кыргызский язык.

Участие в тренинге является полностью бесплатным. Организаторы предоставляют участникам питание во время тренинга, а также раздаточные материалы.

Кто может принять участие?

Заявки могут подавать журналисты, блогеры, гражданские активисты, занимающиеся журналистскими расследованиями и имеющие идеи (гипотезы) для журналистских расследований.

Участники из других регионов самостоятельно должны покрыть расходы на участие в тренинге (проживание и транспортные расходы).

Участники должны иметь возможность принять участие на всех трех днях тренинга с 9:00 до 18:00

Как принять участие на тренинге?

Для участия на тренинге заинтересованным кандидатам необходимо заполнить ЗАЯВКУ, приложить свое резюме и отправить на эл. адрес jif@jif.kg с пометкой «Заявка на участие в тренинге”.

Форму заявки можно скачать ЗДЕСЬ.

Участники тренинга будут определены на основе конкурса заявок.

Крайний срок подачи заявок15 июня 2019 года. Количество участников ограничено.

Заявки, поданные после указанного срока не подлежат рассмотрению.

ВАЖНО: Фонд расследовательской журналистики свяжется только с участниками прошедшими отбор!

По всем вопросам, связанным с участием в тренинге, обращаться к координатору проекта Гульмире Эсенгелдиевой по тел.: +996 0700 777 856, либо по эл. почте

e-mail: g.esengeldieva@gmail.com

Тренер – Владимир Тхорик – журналист, редактор русскоязычного отдела Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova, а также член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Более 10 лет Владимир специализируется на расследовании различных аспектов экономических и политических преступлений в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Кроме активной практической деятельности, Тхорик делится опытом и с коллегами на различных международных площадках, активно выступает с докладами, а также читает тренинги по важнейшим аспектам журналистских расследований.

Среди основных тем, расследуемых Владимиром Тхориком: международная организованная преступность, связи криминала и политиков, операции с офшорными юрисдикциями, налоговые преступления и отмывание денег, контрабанда и аспекты международных торговых махинаций.

В партнерстве с коллегами из упомянутых регионов Владимир регулярно участвует в транснациональных журналистских расследованиях. В частности, Владимир Тхорик участвовал в глобальном расследовании Панамский архив (Panama Papers), где в составе 107 СМИ со всех континентов изучал данные об офшорах знаменитостей (политиков и гангстеров) со всей планеты.

Среди региональных, транснациональных расследований Владимира, можно отметить серию историй о влиянии сепаратистских бизнес-кланов на экономику и политику стран Восточной Европы (например расследование, как фирма Петра Порошенко (на тот момент президента Украины) за спиной у Молдовы, ведет бизнес с приднестровскими олигархами-сепаратистами);

*расследование о том, как НПО депутата Госдумы, под патронажем вице-премьера России, возила в Молдову контрабандой гуманитарную помощь, купленную по двойным ценам;

*на примере молдавских фирм доказал, как именно компаниям удается обходить международные санкции и, транзитом через Украину, торговать с аннексированным Крымом.

Сам журналист, рассказывая о специфике расследовательской работы, уверяет, что «не бывает деликатных тем, а лишь факты, которые мы обязаны доказать».

Неправительственная организация (RISE Moldova), в которой работает Владимир Тхорик, является частью сети расследовательских сообществ, кредом которых также является инновационный поиск и перепроверка общественно-значимых и достоверных фактов. В частности, RISE Moldova входит в Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а еще является частью Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Глобальной сети журналистов-расследователей (GIJN).