Обращение исполнительного директора IFEX к Президенту и Премьер министру Кыргызской Республики

КОМУ:

Господину Сооронбаю Жээнбекову

Президенту Кыргызской Республики

КОПИЯ:

Мухаммедкалий Абылгазиев

Премьер-министр республики

Господину Муктару Джумалиеву

Постоянному представителю Кыргызской Республики при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Г-н Айдарбеков Чингиз Азаматович

Министр иностранных дел Кыргызской Республики

1 августа 2019 г.

Ваше превосходительство,

Мы обращаемся к Вам в связи с просьбой Генерального директора ЮНЕСКО за 2019 г. предоставить информацию о состоянии судебного расследования дела об убийстве журналиста Алишера Саипова. Мы также призываем Вас быть готовым поддержать общие меры по обеспечению безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью, в том числе те, которые учитывают конкретные риски, с которыми сталкиваются женщины-журналисты, выполняющие свои профессиональные обязанности.

IFEX является глобальной сетью, состоящей из более чем 100 организаций, деятельность которых связана с продвижением и защитой свободы выражения по всему миру, в разных странах, включая Кыргызстан, где деятельность осуществляется с помощью наших местных членов – Общественного Объединения «Журналисты» и Института Медиа Полиси.

Доклад Генерального директора (такой доклад подготавливается каждые два года) был заказан Международной программой развития коммуникации ЮНЕСКО (МПРК) в качестве средства, позволяющего государствам продемонстрировать свою приверженность делу борьбы с преступлениями в отношении журналистов и работников средств массовой информации – с помощью предоставления подробной информации о мерах, принимаемых для того чтобы достичь правосудия и прекратить безнаказанность. В связи с этим государства призывают к сотрудничеству с ЮНЕСКО в предоставлении информации для ее доклада; эти призывы были озвучены в ряде резолюций, включая недавнюю Резолюцию 39/6 Совета по правам человека ООН о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.

На 30-й сессии Совета было принято решение, что доклад будет также служить механизмом мониторинга для отслеживания прогресса в достижении Цели 16.10 в области устойчивого развития (доступ к информации и соблюдение основных прав), которую государства-члены ООН единогласно приняли. В том же решении было отмечено, что ценность доклада будет еще более повышена за счет сбора информации о передовых практиках.

Мы заметили, что на сегодняшний день только один ответ от Кыргызской Республики был зафиксирован в предыдущие годы. Мы призываем Вас воспользоваться этой возможностью, чтобы продемонстрировать свою подотчетность, и представить соответствующую информацию в ЮНЕСКО, а также предоставить организации разрешение сделать такую информацию общедоступной.

Для того чтобы быть уверенным в том, что Ваши усилия задокументированы в соответствующих отчетах, мы призываем Ваше правительство продемонстрировать лидерство и прозрачность. предоставив информацию как можно скорее. Осуществив это, Вы поможете укрепить политическую волю в борьбе с насилием, создать глобальный арсенал наилучших практик и продемонстрировать, что атаки на свободу выражения в Кыргызской Республике не будут допустимы. Ваш отклик также будет положительно оценен в предстоящем Универсальном периодическом обзоре, рассмотрение которого состоится в феврале 2020 года.

Мы ожидаем Вашего ответа на это письмо, а также обнародования в соответствующих отчетах обновленной информации по поводу вышеупомянутого дела. Ссылки для получения дополнительной информации:

http://www.ifex.org/noimpunity

https://en.unesco.org/dg-report

С уважением,

Анни Гейм

Исполнительный директор IFEX