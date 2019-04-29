Предприниматель Атамбаев подал в суд на корреспондента «Азаттык»

Ошский предприниматель Жалил Атамбаев подал в Ошский городской суд иск против корреспондента радио «Азаттык» Ыдырыса Исакова и требует взыскать с журналиста 50 млн сомов.

Ж.Атамбаев также требует взыскать по 5 млн сомов с бывших своих партнеров Мирлана Маматова и Марата Сайбидинова. Они в журналистском расследовании Ы.Исакова рассказывают о том, что не могут вернуть от Ж.Атамбаева свои вложения в общее дело.

В настоящее время нам пока не удалось связаться с истцом, чтобы узнать его мнение.

Сам же Ыдырыс Исаков сказал нам, что в курсе об иске. «Я слышал, что Атамбаев подал на меня в суд иск о защите чести и достоинства. Я в своем журналистском расследовании пытался взять у него интервью. Об этом говорится и в самом материале. Мы готовы и сейчас встретиться с ним и дать ему слово. Если же он хочет встретиться только в суде, мы готовы», — отметил Ы.Исаков.

Напомним, что 17 апреля «Азаттык» опубликовал расследование Ы.Исакова «Ош: предприниматели, избегающие «налогов» («Ош: салыктан буйтаган «ишкерлер»). В нем журналист рассказывает о том, что ежегодно бюджет страны из-за теневой экономики недополучает 40 млрд сомов, рассказывает о схемах компаний, зарегистрированных на родственников Ж.Атамбаева.

Послу публикации расследования 22 апреля Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила о возбуждении уголовного дела по фактам, озвученным в расследовании. В Едином реестре преступлений и проступков факты зарегистрированы по статье 232 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей) Уголовного кодекса. Ведется расследование.

Жалил Атамбаев родился в 1965 году в селе Чалма Кара-Кульжинского района Ошской области. Он является полковником милиции в отставке.

Гульзат Газиева,

представитель ОО “Журналисты” по Ошской области