Грантовая программа Интерньюс для журналистов Центральной Азии

Интерньюс в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии» при поддержке Европейского Союза объявляет грантовую программу на освещения вопросов окружающей среды и управления природными ресурсами в Центральной Азии.

О ПРОЕКТЕ:

Проект «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии» направлен на укрепление региональных усилий по улучшению доступа к информации для граждан и разработчиков политик по вопросам окружающей среды и природных ресурсов в регионе.

Проект предусматривает организацию и проведение тематических образовательных мероприятий по вопросам окружающей среды и природных ресурсов, профессиональных мероприятий по укреплению взаимоотношений между средствами массовой информации (СМИ) и экологическими некоммерческими организациями (НКО), региональных поездок для совместного производства медиа контента, а также разработку и внедрение устойчивых интерактивных инструментов и платформ, включая визуализацию данных, картографические проекты, а также другие инструменты для улучшения гражданской вовлеченности по вопросам защиты окружающей среды и управления природными ресурсами.

Грантовая программа состоит из следующих компонентов:

— Малые гранты на производство информационных компаний на тему окружающей среды и природных ресурсов в партнерстве со СМИ, экологическими НКО и соответствующими государственными структурами (по возможности) в республиках Центральной Азии;

— Мини-гранты (индивидуальные стипендии) на производство информационных материалов на тему окружающей среды и природных ресурсов;

ГРАНТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Цель: повысить информированность общественности и разработчиков политик относительно вопросов окружающей среды, доступа и использования природных ресурсов в Центральной Азии.

В конкурсе могут принять участие телерадиокомпании, продюсеры, онлайн издания, продакшн-студии и экологические НКО. Поддерживается производство и распространение медиа-продукта (видео, аудио, текст, мультимедиа материалы), но приоритет отдается производству видео контента для ТВ. Формат: ток-шоу, журналистские расследования, специальные репортажи, авторские программы и прочие информационные материалы на тему окружающей среды и доступа к, и использование природных ресурсов в странах Центральной Азии и/или в регионе в целом.

Требования:

— Заявки от продакшн-студий и физических лиц принимаются только при наличии партнера обеспечивающего распространение произведённого медиа-контента (в эфире, на вебсайте и т.д.);

— Заявки от телерадиокомпаний должны содержать план выхода в эфир произведённого медиа-контента и подтверждение редакции;

— Заявки и бюджет должны быть составлены в соответствии с формами (для скачивание форм пройдите по следующим ссылка: Заявка и Бюджет);

— Произведенный контент не должен противоречить законодательным нормам страны;

— Произведенный контент должен представлять различные точки зрения;

— Произведенный контент не должен преследовать интересы продвижения каких-либо политических, религиозных и иных сторон и индивидуумов.

Сумма и сроки гранта:

— Запрашиваемая сумма гранта не должна превышать 5000 Евро с учетом всех налогов;

— Срок реализации проекта не должен превышать 6 месяцев.

— Одна организация/лицо может претендовать только на два гранта;

Приоритетные направления:

Приоритет будут иметь проекты направленные на освещение региональных и трансграничных вопросов связанных с окружающей средой и природными ресурсами, и реализуемые в сотрудничестве/партнерстве со СМИ, экологическими НПО, и соответствующими государственными структурами стран Центральной Азии. При обеспечении данных условий, сумма и сроки гранта могут быть увеличены.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ

Цель: поддержка журналистов в освещении важных вопросов связанных с окружающей средой и использованием, управлением природными ресурсами, которые редко освещаются или не освещаются СМИ.

В конкурсе могут принять участие журналисты-фрилансеры, блоггеры, гражданские журналисты, формальные или неформальные сети/объединения журналистов. Поддерживается производство и распространение отдельных статей, репортажи, журналистские расследования и другие индивидуальные работы журналистов разных медиа форматов (ТВ, радио, газета и онлайн) направленные на освещение проблем окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии.

Требования:

— Заявитель должен обеспечить распространение произведенного контента (партнерство со СМИ, онлайн изданиями), и предоставить согласие/подтверждение партнера на распространение такого контента. В случае отсутствия медиа-партнера и распространения контента посредством социальных сетей, заявитель должен обеспечить широкий охват произведенного контента;

— Заявки и бюджет должны быть составлены в соответствии с формами (для скачивание форм пройдите по следующим ссылка: Заявка и Бюджет);

— Произведенный контент не должен противоречить законодательным нормам страны;

— Произведенный контент должен представлять различные точки зрения;

— Произведенный контент не должен преследовать интересы продвижения каких-либо политических, религиозных и иных сторон и индивидуумов.

Сумма и сроки индивидуальных стипендий:

— Стипендии на индивидуальные статьи (онлайн, печатные издания) до 100 Евро с учетом всех налогов;

— Стипендии на производство контента с выездом в близлежащие районы: до 500 Евро с учетом всех налогов;

— Стипендии на производство контента с выездом в отдаленные регионы: от 1000 до 2000 Евро с учетом всех налогов;

— Срок реализации проекта не должен превышать 3 месяца.

— Одна организация/лицо может претендовать только на два мини-гранта;

Приоритетные направления:

Приоритет будут иметь проекты направленные на освещение региональных и трансграничных вопросов связанных с окружающей средой и природными ресурсами, и реализуемые в сотрудничестве/партнерстве со СМИ, экологическими НПО, и соответствующими государственными структурами стран Центральной Азии. При обеспечении данных условий, сумма и сроки гранта могут быть увеличены.

Все заявки оцениваются по следующим критериям:

Прием заявок будет производиться постоянно до объявления о закрытии грантовой программы проекта. Отбор и решение грантовой комиссии будет приниматься по мере поступления минимум 10 заявок.

Заявки принимаются на русском, английском или казахском/кыргызском/таджикском языках. К рассмотрению будут приниматься только полные пакеты документов.

Интерньюс оповещает только кандидатов прошедших отборочный конкурс.

Процесс подачи заявки:

Шаг №1: Скачайте форму заявки и бюджет:

Грант: заявка, бюджет

Стипендия: заявка, бюджет

Шаг №2: Заполните форму заявки и бюджет, подготовьте электронные фотокопии рекомендательных или сопроводительных писем, а также другие необходимые документы

Шаг №3: Пришлите заполненные формы по адресу centralasia@internews.eu

По всем интересующим вопросам обращаться:

Казахстан: Назым Тоганбаева, координатор проекта в Казахстане

Email: ntoganbayeva@internews.eu

Кыргызстан: Тимур Оганов, координатор проекта в Кыргызстане

Email: toganov@internews.org

Таджикистан: Фируз Баратов, координатор проекта в Таджикистане

Email: fbarotov@internews.org

Туркменистан, Узбекистан: Эльмира Джумакадырова, региональный программный менеджер

Email: edzhumakadyrova@internews.org

Newreporter.org, 15.08.2016