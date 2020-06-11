Мониторинг нарушений прав СМИ и журналистов за май 2020 года

В мае мониторинг зафиксировал 5 сообщений. Из них 3 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 1 дает информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов, 1 – о нападениях и угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

03.05.2020

Заявление медиа сообщества по случаю 3 мая

Каждый год 3 мая во всем мире традиционно отмечается Всемирный день свободы печати. Этот день необходим, чтобы обратить внимание на важность защиты свободы слова и свободы СМИ в каждой стране.

В этом году Кыргызстан, как и весь мир, столкнулся с пандемией коронавируса, и мы в этой связи в своем обращении хотели бы обратить внимание на важнейшую роль, которую выполняют свободные СМИ в этот сложный период в нашей стране.

Именно журналисты достойно и храбро выполняют свою ключевую задачу — говорят правду о событиях в стране, чтобы обеспечить всех нас одной из первостепенных потребностей в это беспокойное время — доступом к своевременной и достоверной информации.

И это несмотря на то, что почти месяц СМИ не были включены в список разрешенных видов деятельности. В результате почти месяц журналисты на свой страх и риск выходили на работу для того, чтобы каждый день поставлять так нужные нам новости. Именно благодаря бесперебойной работе наших СМИ, тому, что журналисты вовремя реагировали и предоставляли в новостях проверенные факты, в стране не наблюдалось какого-либо негативного всплеска распространения фейковой информации.

Хоть и запоздало, но власть услышала запрос общества о необходимости беспрепятственной работы СМИ, в связи с чем комендатура начала выдавать разрешительные пропуска для редакций.

Речь идет о законопроекте, инициированном ГКНБ, о признании организаций и материалов экстремистскими и террористическими. В случае принятия законопроекта для всего общества это станет знаком, что власть намеренно соорудила для себя инструмент для молниеносного закрытия любых, ставших вдруг неугодными, СМИ.

Мы также обращаем внимание на отрицательную тенденцию подавления свободы слова и свободы выражения мнения в социальных сетях. Так, в последнее время участились случаи, когда правоохранительные органы вызывают пользователей социальных сетей для проведения так называемой разъяснительной работы. Но для проведения разъяснительных работ недостаточно того, что, по мнению правоохранительных органов, пользователи соцсетей «публикуют различного рода провокационные сообщения с неоднозначным содержанием».

Конституция КР гарантирует каждому право на свободу слова, свободу выражения мнения. И никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него. Свобода выражения мнения, в особенности по общественно значимым вопросам, является важной гарантией в демократическом обществе и предполагает существование многочисленных и разнообразных мнений. В соответствии с Конституцией КР и законами государство должно воздерживаться от чрезмерного вмешательства в сферу свободы слова и свободы выражения мнения. Любые ограничения должны преследовать законную цель и быть соразмерными вводимым ограничениям.

Обращаем внимание, что подобные неоднозначные инициативы власти и действия правоохранительных органов идут вразрез не только с национальным законодательством, но и противоречат обязательствам Кыргызстана в рамках международных договоров. В этой связи в этот день призываем правительство КР воздержаться от инициирования законопроектов, которые угрожают свободе СМИ, и прекратить преследование граждан за выражение мнения.

Без свободы слова и без свободы СМИ не будет развития страны.

ОФ «Институт Медиа Полиси»;

Фонд расследовательской журналистики;

Марат Токоев;

ОО «Журналисты»;

Фонд «Центр поддержки СМИ»;

Представительство «Интерньюс» в Кыргызстане;

Тынымгуль Эшиева;

Авлан Джумабаев;

ОФ «Центр медиаразвития»;

Независимый союз журналистов.

12.05.2020

Против оппозиционного телеканала «Апрель» провели провокацию

В соцсетях и мессенджерах от имени канала «Апрель» распространялись призывы выйти на незаконный митинг и «принять кардинальные меры». Руководство канала оценило это как провокацию против них.

«Официально заявляем, что провокационные призывы, распространяемые в настоящее время от имени телеканала «Апрель» в социальных сетях являются нелепым и возмутительным фейком. Телеканал «Апрель», хотя и является оппозиционным СМИ и нередко критикует и будет критиковать власти, однако последовательно выступает за соблюдение законности и порядка во всех сферах жизни», — заявил руководитель канала Дмитрий Ложников.

По информации журналистов, в нынешнее тяжелое для народа и государства время, телеканал «Апрель» вместе с другими СМИ оказывает посильную помощь властям в распространении официальной информации от штаба, комендатур и других госорганов, борется с дезинформацией, слухами и фейками, развенчивает вредоносные мифы, оказывает информационную поддержку гуманитарным общественным инициативам.

Как говорят на канале, сейчас Кыргызстану нужны мир и стабильность. Всем политическим и общественным силам, средствам массовой информации и гражданскому обществу нужно объединить усилия для преодоления тяжелейшего экономического кризиса и его последствий.

«Еще раз подчеркиваем — от имени телеканала «Апрель» могут звучать только призывы к соблюдению закона, благоразумию, здравому смыслу, честности и сохранению единства народа и нашей общей страны – Кыргызстана», — добавил гендиректор канала Д.Ложников.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

15.05.2020

Баткен: На границе стало сложней получить информацию

На приграничных территориях Баткенской области часто происходят конфликты, которые требуют особого внимания при их освещении. Из-за того, что отдельные участки границы с Таджикистаном еще не определены, нередки конфликты между жителями и пограничниками двух стран. Во время приграничных конфликтов журналисты стараются информировать население своевременно и предоставить полную информацию. Однако из-за сложности получения информации с официальных органов, в соцсетях часто публикуется недостоверная, разжигающая рознь информация.

Официальные стороны не заинтересованы предоставлять информацию о приграничных проблемах. Чтобы получить информацию от пограничной службы, органов внутренних дел журналисты вынуждены обращаться в столицу в министерства. Это приводит к запаздыванию с информированием. В то же время местные органы власти стараются скрыть истинные причины конфликта.

Журналист телеканала «Регион ТВ» Откурбек Рахманов сообщает о множествах препятствий при получении информации. По его словам, свидетели конфликта тоже часто отказываются давать интервью на камеру. Это он объяснил тем, что после выхода сюжета в эфир сотрудники правоохранительных органов оказывают различное давление на человека, давшего интервью. Представители местных органов власти также скрывают информацию, боясь последствий, т.к. причинами приграничных конфликтов часто являются нерешенность многих социальных вопросов.

«Когда я оказался на месте конфликта и поговорил с местными жителями, то они не смогли мне рассказать что-то вразумительное. Когда же просто разговариваешь с ними, не на камеру они рассказывают много интересных подробностей. Но на камеру они ничего не хотят рассказывать. Оказываются, представители местных властей их предупредили, чтобы они ничего не говорили журналистам, не рассказывали информацию, невыгодную местным властям», — говорит О.Рахманов.

Сегодня социальные сети имеют большое значение при распространении информации, обсуждении важных общественных событий. Иногда отрицательное, иногда положительное. Как сообщил местный активист Базарбай Масейитов, о приграничных конфликтах он часто первым узнавал через социальные сети. По его мнению, от СМИ невозможно получить оперативную официальную информацию. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшей эскалации приграничных конфликтов. Поэтому, по его словам, местные органы власти должны стараться доводить до населения точную и полную информацию о конфликтах.

«Местные органы власти должны предоставлять точную и полную информацию. Сегодня уже другие времена. В социальных сетях распространяются много недостоверной информации. Государственные органы, чтобы предотвратить приграничные конфликты с помощью телевидения, радио или сайтов должны оперативно и точно информировать население», — считает Б.Масейитов.

Журналисты должны чувствовать свою ответственность при освещении приграничных вопросов, они должны давать единую информацию от госорганов и стараться, чтобы его материал не ухудшил отношение двух государств, считает, в свою очередь, руководитель Баткенского мультимедийного центра Алим Токторов. По его мнению, может получиться, что при двусторонних встречах будет озвучена информация, распространение которой будет нецелесообразно. Поэтому, считает он, в определенной мере контроль за информацией может способствовать разрешению спорных вопросов.

«Мы должны оперативно информировать о приграничных событиях. Однако не будет лишним согласовать и уточнить информацию у официальных органов. Потому что при двухсторонних встречах возникает необходимость сокрытия некоторой информации. Это, если не сегодня, то завтра даст свои плоды. Желательно давать нейтральное мнение местных жителей», — говорит А.Токторов.

С начала года на кыргызско-таджикской границе было зафиксировано две перестрелки. Каждый раз при освещении этих случаев журналисты столкнулись со сложностями при получении официальной информации. Однако никто из журналистов не стал защищать свои права на информацию.

Нургазы Жайнаков,

представитель ОО «Журналисты» по Баткенской области

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Изменения и проекты изменения действующего законодательства, определяющие правовое положение СМИ и интернет-изданий

15.05.2020

Журналисты и юристы раскритиковали проект закона «О манипулировании информацией»

Медиа сообщество с критикой восприняло проект закона «О манипулировании информацией», вынесенный Жогорку Кенешом на общественное обсуждение. Инициаторы законопроекта Гульшат Асылбаева («Онугуу-Прогресс») и Айнура Осмонова (СДПК) предлагают ограничить доступ к интернету при выявлении ложной или недостоверной информации до устранения причины или вступления в силу решения суда.

Кроме того, государству предлагается создать специальный орган, чтобы контролировал контент в Интернете.

По словам депутата Г.Асылбаевой, проект закона обяжет технологические компании защищать своих пользователей от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией или распространением дезинформации. А регулятивный орган будет следить за исполнением норм законопроекта. «За нарушения топ-менеджеры технологических компаний могут понести личную ответственность, компаниям будут грозить крупные штрафы, а их сайты могут быть заблокированы», — говорит нардеп.

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова раскритиковала законопроект. По ее словам, подобный законопроект уже есть. Он предусматривает контроль за распространением материалов в Сети и в случае признания их экстремистскими или террористическими сайт, где эти статьи опубликованы, может быть заблокирован по решению суда.

По словам главы Института Медиа Полиси Бегаим Усеновой, данный законопроект противоречит Конституции, ограничивает права и свободы граждан, создает цензора, влечет изменения в расходную часть госбюджета, накладывает дополнительное бремя на предпринимателей и граждан.

Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет»» также провел правовой анализ проекта закона. По словам ее юристов, каких-либо методик, согласно которым государственный орган будет определять, является информация ложной или нет, в законопроекте нет. «Проанализировав проект закона, мы считаем, что он грубо нарушает конституционные права граждан на свободу слова и выражение мнения. Фактически законопроектом устанавливается государственная цензура информации в сети Интернет, которая коснется абсолютно всех пользователей сети Интернет в Кыргызстане», — написали в фонде.

Независимый союз журналистов КР также выступил против законопроекта. «Закон не продуман и вызвал много нареканий со стороны юристов. Журналистскому сообществу с этим законом будет трудно работать. Могут возникнуть масса правовых коллизий. В законе сплошные запреты и закручивание гаек. Получается, что всю ответственность снова переложили на журналистов. А ведь борьба с фейками не исчерпывается одними запретами, нужно повышение осведомленности у населения и создание культуры проверки информации. Запреты не решают проблему манипулирования информацией. Мы призываем ЖК отозвать законопроект и направить на доработку», — написали в журналистском объединении Кыргызстана.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Действительно, с мнениями экспертов, высказавшихся по данному законопроекту, нельзя не согласиться. Законопроект антиконституционный и несет с собой также большие ограничения и цензуру. Как выяснилось, он еще и полностью скопирован с российского закона. Это не первая попытка протащить законопроект, содержание которого скопировано у соседей. Что удручает, так это то, что копируется не самое лучшее, а худшее, при том, что у той же Российской Федерации много положительных законодательных актов, на которые наши инициаторы законопроектов не обращают внимание.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ и ЖУРНАЛИСТАМ

Нападения на журналистов, членов их семей и объекты СМИ и интернет-изданий, причинение телесных повреждений журналистам.

22.05.2020

В Первомайском районном суде прошло первое заседание по делу о нападении на журналиста Болота Темирова

На скамье подсудимых сидели граждане, которые напали на журналиста. Напомним, Болот Темиров был избит 9 января текущего года рядом с офисом издания Factcheck. Сам журналист связывал агрессию на него с профессиональной деятельностью. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны четыре человека.

По словам журналиста, по итогам заседания суд принял решение не выпускать подсудимых под подписку, а по просьбе адвоката рассмотрение перенесли на 18 июня.

Следствие по делу о поиске заказчиков нападения на журналиста Болота Темирова продолжается. Как говорит редактор ресурса Factcheck.kg, дело об его избиении разделено на две части: по исполнителям нападения и поиску заказчиков инцидента. Б.Темиров не уверен, что правоохранительным органам удастся найти заказчиков нападения.

«По поиску заказчиков я уверен, что дело не продвинется и останется не раскрытым. По исполнителям: нельзя всю вину за нападение сваливать на них. И подсудимых оцениваю с точки зрения сделанного деяния. То есть это, согласно законодательству, хулиганские действия группой лиц по предварительному сговору без тяжелых последствий для здоровья. Именно по этой статье их и судят. Они даже не знали, что я журналист, и, соответственно, делать из подсудимых врагов свободы слова не стоит», — говорит журналист.

Многие пользователи соцсетей предположили, что нападение на журналиста связано с его материалом о жене экс-заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова Аманде Тургуновой.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Подсудимых судят по статье 266 ч.2 УК КР – «Хулиганство». Им грозит от 5,5 до 7 лет лишения свободы (3 категория), хотя, по нашему мнению, в данном случае действия подсудимых должны быть квалифицированы как «Грабеж» — ст.201 ч.3 УК КР, так как пропал мобильный телефон потерпевшего. Кстати, санкция по данной статье такая же, как и по хулиганству и наказывается лишением свободы 3 категории.

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Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ осуществляется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».