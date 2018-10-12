Косметологическое оборудование: диодный лазер Kiers

Сегодня сфера косметологии находится в постоянном развитии, особенно в аппаратном направлении: здесь регулярно появляется новое оборудование, значительно превосходящее по своим характеристикам предыдущие поколения.

Конечным потребителям улучшающих внешность услуг это позволяет получать более высокие результаты проводимых с ними работ, что ценно при сложных в техническом плане и не всегда безболезненных процедурах. Так, за последние годы на новый уровень вышли диодные лазеры, с помощью которых можно эффективно и навсегда удалять лишние волоски на теле и лице. Теперь продукция лишена прежних недостатков, что наглядно демонстрируют предложения таких компаний, как ap косметика, в чьих рамках можно не только приобрести самые современные устройства, но и пройти курс обучения по их квалифицированной эксплуатации. Здесь же можно получить качественное сервисное обслуживание в лицензированном центре по настройке и ремонту оборудования.

Ярким представителем современных диодных устройств с отсутствием недостатков сегодня считается Лазер Киерс. Он совмещает в себе элегантный и стильный дизайн с многофункциональностью, ориентиром на идеальное выполнение сложных процедур.

Особенности лазерного аппарата для эпиляции Kiers

В отличии от многих своих аналогов, это устройство способствует полному избавлению от волос любых типов. За несколько сеансов происходит полное изменение структуры луковиц вследствие их нагревания до очень высоких температур. Ценно то, что продукция Kiers хорошо справляется в том числе и с тонкими светлыми волосками, с темными грубыми. Данный аппарат характеризуется полной безопасностью для пациентов, считается одним из лучших в этом плане в своем сегменте. Последний момент обеспечен использованием технологии SHR.

В лазере Киерс применяется высокая частота импульсов, вследствие чего улучшаются характеристики самого процесса эпиляции: он становится более быстрым и может проходить без перерывов в течение любого периода времени. Сама обрабатываемая поверхность достаточно большая, на нее подается охлаждение с анестезирующим эффектом.

На что обратить внимание при выборе оборудования?

На таких страницах, как ap-cosmetics.ru/katalog, в рамках специализированных интернет-магазинов лазеры Kiers представлены несколькими моделями. Устройства при всех их общих достоинствах могут иметь индивидуальные дополнительные функции, например, омолаживающий эффект, вакуумная эпиляция. Такие моменты самым прямым образом влияют на стоимость предложений.