Выучиться на журналиста в Чехии стало проще

Многие студенты стран СНГ стремятся к тому, чтобы получить или продолжить свое образование в Европе. Чехия – одна из стран, университеты которых открыты для принятия иностранных студентов и создают максимально благоприятные условия для поступления, обучения, подтверждения имеющихся дипломов, обучения чешскому языку и т. д.

Кроме того, образование там несколько отличается от модели, существующей в России, Украине и остальных русскоязычных стран. Подробнее об особенностях, условиях обучения, и о том, как можно выучить чешский язык быстро, расскажет lifehacker.ru. Многим современным молодым людям больше импонирует модель отношений преподаватель-студент именно европейского типа. К тому же Чехия предоставляет возможность учиться бесплатно даже иностранцам.

Это особенно интересно тем, кто учится на журналиста. Профессия подразумевает способность отстаивать свою точку зрения, принимать в расчет оценки других людей, возможность коммуницировать и быстро реагировать на изменившиеся условия. В Чехии есть отличная школа, выпускающая профессиональных журналистов, поэтому выбор учебного заведения в этой стране будет разумным и дальновидным.

Учеба в Чехии имеет массу преимуществ. Однако они актуальны не для всех. Ведь то, что важно для одного абитуриента, для другого покажется совсем незначительным или вовсе неприемлемым. Поэтому, чтобы понять, ваш ли это вариант, нужно ознакомиться со всеми ними. Среди основных можно выделить такие:

европейский диплом дает возможность работать и жить за границей;

особая модель отношений с преподавателями – субординация, безусловно, присутствует, но общение происходит на равных, не унижая студента, не демонстрируя, что он хуже или глупее;

возможность отказаться от ненужных предметов – иногда программа включает дополнительные дисциплины, которые не представляют интереса для студента, выбрать расписание можно самостоятельно;

доступные цены – Чехия не самая дорогая страна Европы, в целом траты на проживание и обучение могут оказаться ниже, чем в родном городе или другой европейской стране;

красота окружающей среды – Чехия – невероятно красивая страна, которая покорит сердце каждого. Плюс есть возможность путешествовать в другие города и страны, так как они расположены поблизости друг от друга.

После того, как вы определились, интересно ли вам это, можно приступать к изучению вопроса поступления. Нужно отметить, что журналистика находится в перечне творческих профессий, на которые, обычно, конкуренция выше. Сюда же можно отнести сферы кино, телевидения и медицину. К поступлению придется готовиться тщательно. Образование в Чехии бесплатное, только если вы выбрали не частный ВУЗ. В них стоимость варьируется в пределах от 1 до 3 тыс. евро в год. Но и здесь можно воспользоваться каким-либо грантом, если вы участвовали в важных проектах по своей специальности или принимали участие в международных олимпиадах.

Что касается языка, то бесплатное обучение производится исключительно на чешском. Но это не будет большой проблемой – большинство иностранных студентов начинают заниматься, и уже через год свободно владеют им. Для поступления необходимо владеть уровнем В2. В учебных центрах есть возможность сдать экзамен, получить сертификат, который затем понадобится при поступлении. Подробнее о перечне документов, вступительных экзаменах, подтверждении уже существующих дипломов узнавайте непосредственно у выбранных ВУЗов, они оказывают поддержку и помощь для решения всех вопросов.