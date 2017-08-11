Воспользуйтесь торговыми советниками и откройте для себя новый уровень трейдинга

Торговля на Форексе уже давно стала одним из излюбленных занятий многих финансовых аналитиков. Люди сумели пройти все испытания и открыть для себя изумительный мир трейдинга, но для опытных специалистов довольно утомительно постоянно сидеть за компьютером и заниматься торговлей, не отрывая глаз от монитора. Они выбрали более простой, но не менее выгодный путь – советники или же торговые роботы.

Речь идет об особых программах, в которых заложены алгоритмы, позволяющие вести торговлю без участия человека. Первые такие продукты не занимались самостоятельным трейдингом, а всего лишь советовали пользователю открыть сделку с определенными параметрами. Сегодня же они являются более усовершенствованными и сами могут прекрасно справиться с усложненной задачей.

Открываем для себя самые прибыльные варианты торговых роботов

Поскольку подобные программы вызывали немалый ажиотаж, специалисты разработали множество аналогичных плагинов. Благодаря такой «волне» сейчас в Сети их невероятное количество. Но не стоит наивно верить, что все они приносят одинаково высокую прибыль. Скачать самые выгодные и популярные бесплатные советники Форекс вы всегда можете на сайте Forexluck.ru (http://forexluck.ru/sovetniki), где все объекты сопровождаются детальной информацией, полезной для трейдеров.

Портал предлагает знакомство со скальпингом и следующими советниками:

Ilan;

Trade Line;

«Мартингейл»;

«Возврат»;

Natuseko Protrader и т. п.

Особого внимания достоин полуавтоматический вариант Trade Line. С его помощью можно отыскать выгодные точки для входа на рынок во время завершения коррекции. Также линия тренда позволит без проблем уловить момент разворота рынка. Важно отметить, что полуавтоматизация является отличными решением, ведь сделка совершается по сигналу на основе построения трейдера. Такой вариант позволяет работать с несколькими типами сигналов одновременно: на отбой и на пробой.

«Возврат» является еще автоматическим советником, который был создан, базируясь на одноименной безиндикаторной торговой стратегии. Его особенностью является то, что он может выполнять задачу даже в ночное время суток и подходит для любых тайм-фреймов и валютных пар. Много времени указанный советник был платным, но сегодня он доступен всем и каждому на бесплатной основе с открытым кодом, поэтому оценить его особенности могут многие.