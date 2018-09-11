Во сколько обойдется покупка автомобиля в США? Реальные цифры на покупку машины в Америке

В этом году Правительство приняло постановление, которое значительно снизило стоимость растаможки транспортных средств. Но что это значит для автолюбителей и как воспользоваться временными привилегиями? Эксперты AuctionAuto рассказывают, сколько теперь стоит растаможка, и делятся, как и где можно дешево купить авто.

О таможенном налогообложении

Постановление №317 от 10 июля 2018 года было принято с целью обновления автопарка страны, популяризации автомобилей с электродвигателями. Для электромобилей используется нулевая единая ставка таможенной пошлины и налогов в долларах США (далее — ставка). Стоимость растаможки гибридных авто зависит от возраста:

от 1 года до 4 лет — $0,5 за 1 см3 двигателя;

5-9 лет — $0,6;

10 лет — $1;

11-12 лет — $4;

13 и более — $6.

Для автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания ставки отличаются в зависимости от возраста транспортного средства и от объема мотора. Отдельно взяты машины с бензиновыми двигателями до 3000 см3 и дизельными — до 2500 см3. Наименьшее значение применяется для возраста 11-12 лет — 0,4, тогда как годовалые транспортные средства получили ставку 1,4. Невыгодно ввозить авто 13 лет и старше — $6 за 1 см3.

К более объемным двигателям применяются другие цифры, а возрастные критерии использованы по аналогии. Для 11-12-летних авто ставка равняется 0,6, для годовалых — 2,1, для наиболее старых — 6. Примечательно, что эти ставки предусмотрены не только для легковых машин, но и для микроавтобусов (до 12 человек с учетом водителя) и пикапов.

Растаможка грузовиков и автобусов также подешевела. При возрасте транспортного средства до 3 лет ставка равна 0,25, 4-7 лет — 0,3, начиная с семи лет нужно заплатить $0,5 за 1 см3.

Кроме пошлины необходимо внести таможенный сбор. За оформление авто 2016-2018 годов выпуска придется заплатить 6 расчетных показателя (600 с), 2015 и более ранних — 4 расчетных показателя (400 с).

Где дешево купить авто?

Наибольшей популярностью пользуются авторынки Грузии, Европы и США. Как правило, Грузия является перевалочным пунктом, где откровенно битые авто из европейских стран и Штатов, купленные за копейки, максимально реставрируют и продают в ближайшие страны.

Европейцы желают сэкономить на утилизации и уплате штрафов за эксплуатацию старых машин, не соответствующих строгим экологическим стандартам. Поэтому согласны задешево продавать свой транспорт, всем, кто в нем заинтересован.

В Америке же, в связи с высоким уровнем системы страхования, продажей бу авто занимаются страховые компании. Кроме того, для водителей США автопроизводители предлагают лучшие комплектации, высшую безопасность и безупречное качество. Авторынок тут представлен аукционами, на которых каждый день с молотка уходят сотни машин. Они бывают открытыми и закрытыми, но торговаться на них можно в режиме онлайн с любой точки мира.

Наибольшей известностью пользуется Manheim — именно тут можно купить целый автомобиль, не требующий реставрации. Причины, по которым машины выставляются на торги могут быть разными. Чаще всего это:

обмен по программе Trade In на новую модель;

конфискация банком или другим кредитным учреждением;

отказ владельца от бывшего в угоне авто.

Во сколько обойдется авто с Манхейма

Для примера расчета стоимости возьмем Toyota Camry 2016 (2.5 л) и Lexus RX350 2012 (3.5 л). Их цена на аукционах может варьироваться в зависимости от комплектации. Целую Тойоту можно взять за $7000, а Лексус — за $7500. Средняя стоимость доставки из США в Бишкек — $3000.

Для указанной Камри применяется ставка 1,3. Таким образом, при таможенной чистке нужно заплатить: 2500 х 1,3 = $3250. К этой сумме прибавляем 600 сом таможенного сбора. До вступления в силу постановления стоимость растаможки была $8250.

Для Lexus RX350 2012 года предусмотрена ставка 1,4, поэтому при растаможке нужно будет заплатить: 3500 х 1,4 = $4900. Таможенный сбор составляет 400 сом. Раннее растаможка обошлась бы в $15225.

Из приведенных примеров видно, что пригнать качественный и надежный автомобиль из США, который не будет “куклой”, сейчас можно значительно дешевле, чем до принятия постановления №317 от 10 июля 2018 года.