Пятница Февраль 28th, 2020
Рубрика: Объявления
ТАСС сообщила о том, что в 2019 году в России зафиксировано 3,5 млн случаев заражением вирусом гепатита С. Об этом журналистам рассказал руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов во Всемирный день борьбы с гепатитом.
Гепатит С — это название инфекционного заболевания, которое вызывается особым гепатотропным вирусом HCV. Сейчас обнаружено семь генотипов болезни, которые, в свою очередь, делятся на множество подтипов.
Распространение инфекции происходит во время непосредственного контакта с зараженной кровью. Из-за высокой способности вирусных частиц мутировать вакцина не изобретена. Поэтому каждый человек должен придерживаться мер безопасности для предотвращения возможности заражения.
Заболевание гепатитом С не является смертельным с тех пор, как в 2013 году были изобретены лекарства, которые уничтожающе действуют на инфекцию.
В комплексной терапии с успехом применяются в разных комбинациях такие препараты:
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Софосбувир;
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Даклатасвир;
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Ледипасвир;
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Велпатасвир.
Купить Daclatasvir по доступной цене можно в интернет-аптеке GEPATIT STOP. Его сочетание с Софосбувиром назначается при диагнозе всех генотипов.
Должен ли человек информировать своего работодателя о заболевании ВГС
При устройстве на работу инфицированный соискатель не обязан говорить о болезни. Многие работодатели не хотят принимать сотрудника с этим диагнозом.
При оформлении на новую должность требуется предоставить санитарную книжку с проставленным в ней допуском к трудовой деятельности. В книжке не предусматривается отметка про наличие или отсутствия гепатита С.
Человек не должен волноваться о том, что врачи проинформируют организацию о диагнозе, так как медицинская тайна не разглашается.
Заболевшие люди могут сами решить рассказать о своей ситуации, если им необходимо снизить нагрузку в трудовой деятельности.
Для повышения шансов в выздоровлении желательно:
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не устраиваться на должность с ненормированным рабочим графиком;
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исключить контакт с токсичными элементами;
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избегать тяжелого физического труда;
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не находиться долгое время под прямыми солнечными лучами;
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не работать там, где требуется ездить в командировки.
Носитель ВГС обязан соблюдать осторожность и не допустить заражения окружающих коллег в случае контакта с его кровью.
Больной человек может работать, если вакансия дает возможность соблюдения диеты и распорядка дня.
Поведение в семье
Человек с диагнозом гепатит С должен проинформировать своих близких людей для того, чтобы обезопасить их от возможного заражения.
Инфекция может попасть от больного человека к здоровому при пользовании одной зубной щеткой, бритвенными принадлежностями и приспособлениями для маникюра.
Небольшой процент риска передачи вируса существует при незащищенном сексе.
Кроме всего перечисленного, поддержка близких чрезвычайно важна для быстрейшего выздоровления.
Инфицированные HCV должны перестроить свою жизнь кардинально. Необходимо:
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перестать курить;
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не пить спиртосодержащие напитки даже в минимальных количествах;
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поддерживать вес на нормальном уровне;
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исключить тяжелые физические упражнения.
Моральная поддержка близким поможет человеку перейти необходимый здоровый образ жизни.