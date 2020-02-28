ТАСС сообщила о том, что в 2019 году в России зафиксировано 3,5 млн случаев заражением вирусом гепатита С. Об этом журналистам рассказал руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов во Всемирный день борьбы с гепатитом.

Гепатит С — это название инфекционного заболевания, которое вызывается особым гепатотропным вирусом HCV. Сейчас обнаружено семь генотипов болезни, которые, в свою очередь, делятся на множество подтипов.

Распространение инфекции происходит во время непосредственного контакта с зараженной кровью. Из-за высокой способности вирусных частиц мутировать вакцина не изобретена. Поэтому каждый человек должен придерживаться мер безопасности для предотвращения возможности заражения.

Заболевание гепатитом С не является смертельным с тех пор, как в 2013 году были изобретены лекарства, которые уничтожающе действуют на инфекцию.

В комплексной терапии с успехом применяются в разных комбинациях такие препараты:

Софосбувир;

Даклатасвир;

Ледипасвир;

Велпатасвир.

Купить Daclatasvir по доступной цене можно в интернет-аптеке GEPATIT STOP. Его сочетание с Софосбувиром назначается при диагнозе всех генотипов.

Должен ли человек информировать своего работодателя о заболевании ВГС

При устройстве на работу инфицированный соискатель не обязан говорить о болезни. Многие работодатели не хотят принимать сотрудника с этим диагнозом.

При оформлении на новую должность требуется предоставить санитарную книжку с проставленным в ней допуском к трудовой деятельности. В книжке не предусматривается отметка про наличие или отсутствия гепатита С.

Человек не должен волноваться о том, что врачи проинформируют организацию о диагнозе, так как медицинская тайна не разглашается.

Заболевшие люди могут сами решить рассказать о своей ситуации, если им необходимо снизить нагрузку в трудовой деятельности.

Для повышения шансов в выздоровлении желательно:

не устраиваться на должность с ненормированным рабочим графиком;

исключить контакт с токсичными элементами;

избегать тяжелого физического труда;

не находиться долгое время под прямыми солнечными лучами;

не работать там, где требуется ездить в командировки.

Носитель ВГС обязан соблюдать осторожность и не допустить заражения окружающих коллег в случае контакта с его кровью.

Больной человек может работать, если вакансия дает возможность соблюдения диеты и распорядка дня.

Поведение в семье

Человек с диагнозом гепатит С должен проинформировать своих близких людей для того, чтобы обезопасить их от возможного заражения.

Инфекция может попасть от больного человека к здоровому при пользовании одной зубной щеткой, бритвенными принадлежностями и приспособлениями для маникюра.

Небольшой процент риска передачи вируса существует при незащищенном сексе.

Кроме всего перечисленного, поддержка близких чрезвычайно важна для быстрейшего выздоровления.

Инфицированные HCV должны перестроить свою жизнь кардинально. Необходимо:

перестать курить;

не пить спиртосодержащие напитки даже в минимальных количествах;

поддерживать вес на нормальном уровне;

исключить тяжелые физические упражнения.

Моральная поддержка близким поможет человеку перейти необходимый здоровый образ жизни.