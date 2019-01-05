Ukrparts.com.ua обеспечит доставку оригинальных запчастях для авто

Приобретение запчастей для машин — это одна из наиболее частых проблем автовладельцев. Ведь срок жизни автомобиля и качество запчастей, а также правильный их подбор – вещи, имеющие прямую взаимосвязь. Сайт Ukrparts.com.ua предоставляет выбор запчастей для покупки через Интернет.

Автозапчасти делятся на:

фирменные — стоят, как правило, значительно дороже прочих. Качество у них подвержено сертификатами, и риск того, что деталь выйдет из строя, минимален;

неоригинальные – характеризуются меньшей ценой, однако примерно в 50% случаев качество не соответствует указанному на упаковке.

Еще несколько лет назад, покупая товары в интернет-магазине, пользователь мог столкнуться с различного рода мошенничеством и попросту потерять деньги. Сейчас же, с развитием систем безопасности интернет-магазинов, конкретно эта проблема уже не так актуальна.

Интернет-магазин Ukrparts.com.ua — это одна из наиболее крупных площадок для покупки автозапчастей, он предоставляет возможность не только сравнивать цены на ту или иную деталь, но и посмотреть аналоги детали к конкретному авто. Допустим, вам нужны новые щетки стеклоочистителя — вы можете в каталоге интернет-магазина сориентироваться в диапазоне цен и узнать подробнее технические характеристики нескольких моделей.

Продажа в магазине Ukrparts.com.ua производится в онлайн-режиме: пользователь общается с опытным продавцом-консультантом, способным помочь ему выбрать тот товар, который соответствует его запросам в плане как качества, так и финансов. В случае если товар чем-то не устроил покупателя, существует система возврата товара (если он не куплен под заказ самим магазином).

Сайт Ukrparts.com.ua обладает всеми необходимыми сертификатами на детали и инструменты. Детали в каталоге сайта проходят жесткую проверку на соответствие заявленному качеству. Также на сайте существует система скидок и бонусов, исходя из которых, пользователь может позволить себе купить детали со стоимостью ниже фактической.

Сайт предоставляет детали к таким маркам автомобилей, как Subaru, Nissan, Honda, BMW, Ford, Volkswagen, Mercedes, Mitsubishi и др. Также интернет-магазин Ukrparts.com.ua располагает фирменным СТО, где опытные специалисты могут осуществить ремонт и обслуживание авто. Такие услуги гарантируют длительный срок эксплуатации авто после установки оригинальных деталей.