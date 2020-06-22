Телевидение остается популярным СМИ

Несмотря на стремительный рост популярности интернета, традиционные средства массовой информации не теряют своей популярности. Огромная часть населения продолжает получать сведения из привычных источников, в числе которых присутствует и телевидение.

Ведущие мировые журналисты, кинематограф, шоумены работают именно на этот сегмент, совершенно точно зная о том, что будут услышаны и увидены подавляющей частью людей. И здесь ценно то, что сама индустрия телевещания находится в постоянном развитии, а вместе с ней активно совершенствуются и устройства, посредством которых зрители получают интересующую их информацию. Так, сегодня внедряются цифровые технологии, а телевизоры становятся все меньше похожими на те громоздкие коробки, которые были в ходу еще в начале нынешнего века. Устройства получают все более утонченный дизайн при одновременном расширении их функционала. Важно и то, что продукция становится очень разнообразной по качеству исполнения и появляется естественный разброс цен. Покупатели извлекают из этого соответствующую выгоду, ведь каждый из них получает возможность делать покупки в соответствии со своим бюджетом.

Большим разнообразием телевизоры в Киеве и других городах представлены сегодня в рамках специализированных интернет-магазинов. Нередко здесь предоставляется возможность выбрать что-то оптимальное из сотен разноплановых вариантов. Ассортимент настолько богат, что у простого обывателя могут разбежаться глаза. О современном рынке этого направления следует знать несколько основных моментов.

Сегодня существует три основных формата телевизоров: плазменные, жидкокристаллические и светодиодные. Первые уже практически вышли из обихода в силу слабой конкурентоспособности относительно более современных решений. При этом жидкокристаллические и светодиодные решения одинаково успешно существуют в сегменте, поскольку находят именно своих покупателей. Первые при достаточно хорошем качестве изображения радуют приемлемой стоимостью, тогда как вторые идеальны по картинке, особенно в усовершенствованных вариантах, но кусаются по цене. В основе жидкокристаллических устройств лежат решетка соответствующего типа с цветными светофильтрами и источники света, которые ранее были представлены белыми флуоресцентными лампами, люминесцентными лампами с внешними электродами, а теперь – светодиодами, позволяющими уменьшить толщину экрана. Светодиодные панели используют в своей работе органические светодиоды, заменившие собой жидкокристаллическую решетку со светофильтрами. OLED-формат роскошно передает цвет, да еще и может иметь множество интересных функций.

В дополнение к этому стоит отметить, что телевизоры различаются размером диагонали, разрешением экрана, используемыми технологиями, которые могут быть представлены Bluetooth, Wi-Fi, HDR, Smart TV. Последняя функция открывает прекрасные возможности по просмотру не только телевизионных каналов, но и всего, что доступно при выходе в интернет. Это позволяет совершать максимальный охват деятельности СМИ.