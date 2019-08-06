Стипендии Института интернета и общества

Начинающие и опытные исследователи тем, связанных с интернетом, могут подать заявки на эту стипендиальную программу, которая будет проходить в Берлине.

Институт интернета и общества им. Александра фон Гумбольдта принимает заявки на участие в стипендиальной программе «Интернет и общество – 2020».

Возможные темы исследований: «Развитие цифрового общества», «Данные, пользователи и инфраструктура», «Знания и общество», «Инновации и предпринимательство».

Стипендиаты могут провести от трех до двенадцати месяцев, участвуя в различных мероприятиях института и проводя совместные исследования с международной командой исследователей. Программа предлагает ограниченное количество грантов на оплату переезда и визы.

Дедлайн – 2 сентября.

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IJNet, 30.07.2019