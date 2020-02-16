Советы психолога — непослушный ребенок, дети грубят!

Несколько советов родителям

Если вы старались с самого маленького возраста привить малышу хорошие манеры, поощряя его воспитанное поведение покупкой кукол или фигурок «Звездные войны», то, конечно, его грубость непослушание будут вас очень огорчать.

Хорошей новостью для родителей является то, что непослушных детей просто не существует в мире, и проблема касается не столько самого ребенка, сколько его поведения. Когда речь идет о плохом поведении детей, имеются в виду действия, которые мы не принимаем. Стоит осознать, что предел допустимого поведения ребенка различен для каждого родителя.

Почему малыши грубят? Этим вопросом задались специалисты, например, 7ya.ru (https://www.7ya.ru/article/Pochemu-deti-ne-slushayutsya-5-prichin-i-5-sovetov-roditelyam/), они назвали 5 основных причин. Часто это происходит из-за духа противоречия. Малыш, которому полтора года, любит делать все наоборот – он идет другим путем, чем необходимо, когда мы идем в определенное место. Дитя не хочет одеваться, когда нам это очень нужно. И он не хочет есть, когда мы заботимся об этом.

Как бороться с ребенком?

Если мы выходим из дома с непослушным ребенком возрастом 2-3 лет, то можем справиться с его поведением, спланировав задание. Родители обычно могут предсказать, когда малыш начнет ныть или бросать им вызов. Поэтому они могут заранее разработать стратегию. Эксперты Expert.ru (https://expert.ru/russian_reporter/2015/20/desyat-sposobov-isportit-rebenku-vzrosluyu-zhizn/) предложили несколько сценариев, которые могут вам помочь.

Эффективным средством общения с двухлетним ребенком является ролевая игра. Вы должны начать делать это, прежде чем выйти из дома. Затем вы активно общаетесь и играете в игру, пока не дойдете до места назначения. Маленьким детям нравятся выразительные ситуации, и может оказаться, что наши истории увлекут их, если мы будем использовать живые выражения лица и жесты. Хотя окружающим будет очень весело наблюдать за нашим актерским поведением посреди улицы, но эффект того стоит.

Почему дети грубят?

У ребенка двух с половиной лет причиной неправильного поведения может быть тот факт, что он вступил в период крайних противоположностей. Нам нужно, чтобы малыш, оделся, а он делает это невероятно долго. Почему в этот момент возникает чувство злости:

мы подозреваем его в худшем.

не удивимся даже двухлетнему восстанию.

мы уверены, что он делает это специально, назло.

Между тем ему крайне трудно принять решение. Происходит борьба разных противоположных мыслей и желаний. Основное действие, которое необходимо предпринять в это время, — ограничить его выбор. И как можно скорее. Сделайте задания для малыша максимально простыми. Лучше ограничить его выбор. Вместо того чтобы сказать: «Денис, оденься», вы можете положить перед сыном одни джинсы и одну футболку, ограничив его муки выбора перед открытым шкафчиком, полным одежды.

Воспитание ребенка – очень сложная задача. Издание Forbes.ru (https://www.forbes.ru/forbes-woman/psikhologiya/272929-brat-ili-davat-otkuda-berutsya-neblagodarnye-deti) показало, что с ней сталкиваются большинство родителей. Тем не менее, изучая его мотивы, можно легко найти путь к такому малышу. В конце-концов, понимание проблемы – это первый шаг к успеху.