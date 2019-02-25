Общественное объединение «Журналисты» и Фонд «Сорос-Кыргызстан» в честь Всемирного дня свободы прессы 3 мая объявляют республиканский конкурс карикатур «Свобода слова глазами карикатуриста».

Основная цель конкурса:

Привлечение внимания общества к проблемам в сфере свободы слова и укрепление солидарности среди журналистов КР.

Основные задачи конкурса:

Оказать содействие развитию искусства карикатуры в КР; Через карикатуры показать существующие проблемы в сфере свободы слова в КР;

Участники конкурса:

В конкурсе может участвовать широкий круг авторов — профессиональных художников, художников-любителей, студентов творческих специальностей и учащихся художественных школ и студий, а также все желающие, кто не равнодушен к жанру карикатуры.

Карикатуры оцениваются по следующим критериям:

Соответствие тематике конкурса; Общественная значимость и актуальность темы и содержания карикатуры; Оригинальный подход; Качество исполнения работы.

Требования к работам:

— Работы могут быть выполнены на бумаге или картоне, формат А4;

— Работы могут быть выполнены в любой графической или живописной технике;

— Представляя работы на Конкурс, авторы или их законные представители соглашаются на обработку персональных данных участников Конкурса, а также разрешают организаторам Конкурса и СМИ КР безвозмездно воспроизводить их копии авторских работ для публикации на электронных ресурсах, в печатных изданиях и других источниках информации (с указанием автора и название конкурса) без дополнительных согласований и вознаграждений.

Награждение

Победители конкурса награждаются дипломами и денежным призом.

Порядок проведения:

Конкурс проходит в два этапа:

1 этап: с 11 марта по 19 апреля 2019 года включительно — прием работ адресу: 720065, г.Бишкек, ул. Курманжан Датка, 144, 2-этаж, каб. №3 или по эл. почте journalist.kg@gmail.com с пометкой «Конкурс карикатур». Каждое произведение должно сопровождаться информацией об авторе (ФИО, профессиональный статус). Информация о произведении должна содержать его название, год создания, размеры, сведения о материале и технике, описание основной идеи.

2 этап: 22-25 апреля 2019 года определение победителей.

Все работы, присланные на конкурс, будут публиковаться на сайте www.journalist.kg.

Победителей определит Жюри, в состав которого войдут представители медиа организаций, СМИ и профессиональные художники.

Победители будут названы на выставке карикатур участников конкурса, которая состоится 3 мая во Всемирный дня свободы прессы в Бишкеке.

По дополнительным вопросам просим обращаться по номерам:

+ 996 (312) 29-94-52, + 996 (550) 28-18-99, + 996 (777) 45-10-83

или по почте: journalist.kg@gmail.com