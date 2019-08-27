Работа в Яндекс.Такси обеспечит стабильным доходом водителей из Бишкека

О стабильном высоком доходе больше нет нужды только мечтать. При наличии водительских прав и стажа вождения от трех лет теперь можно зарабатывать в любое удобное для водителя время. При этом необязательно иметь в распоряжении личный автомобиль.

Работа в Яндекс Такси в Бишкеке предполагает обеспечение современным авто в аренду с возможностью последующего выкупа. При этом каждый сотрудник получает справедливую заработную плату без всяких вычетов на обслуживание арендуемого транспортного средства.

Работа в сервисе Яндекс.Такси не требует владения какими-то особыми навыками. Достаточно иметь желание работать, а остальные умения сотрудники приобретают уже в первые дни после трудоустройства. Официальный партнер Taxi.kg — на авто компании предпочитает размещать логотип сервисной службы Яндекс.Такси, но это требование совершенно необязательно для тех, кто владеет собственным транспортом. Фирменная наклейка только обеспечивает дополнительный приоритет в очереди на выполнение заказов.

Работать таксистом можно, как в одну смену в 12 часов, так и на целые сутки. Сотрудники сами выбирают, когда им удобно трудиться. Поэтому вакансия вполне подходит как для тех, кто уже имеет основное место работы, так и для тех, кто желает стать таксистом сервисной службы на постоянной основе.

Taxi.kg – крупнейший партнер компании Яндекс.Такси, под брендом которой она ведет свою коммерческую деятельность в Бишкеке. Огромный автопарк современных машин способен обеспечить работой любого желающего. Работа таксистом оплачивается согласно четкому прейскуранту, что составляет до 85% от общего объема стоимости поездок.

Для того чтобы начать работать, кроме своего или арендуемого автомобиля, потребуется наличие смартфона с возможностью установки фирменного программного обеспечения. С помощью ПО водители постоянно находятся на связи с диспетчером и могут принимать удобное для них количество заказов в пределах города Бишкека.

Служба такси не применяет никаких штрафных санкций к своим сотрудникам. Таксисты свободны принимать любое количество заказов в свою смену и вольны отказаться, если считают, что обслуживание заказчиков для них неудобно из-за отдаленного расположения и других причин. Для них нет никаких ограничений по выезду за пределы городской черты, так что они могут обслуживать клиентов и за пределами городской черты Бишкека.