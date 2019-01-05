Программа «Перспективы» принимает заявки на участие в трансграничном проекте «Asia-mix: вопросы воды»

Проект будет полезен журналистам, заинтересованным в освещении трансграничных вопросов, связанных со странами Центральной Азии.

Например:

расходование водных ресурсов, проблемы ирригации и энергетики;

изучение последствий изменений климата, вопросы Арала;

экологические проекты EBDR,реализуемые в регионе и связанные с использованием водных ресурсов.

В программе мастер-классы для тренировки базовых журналистских навыков по освещению событий в стандартах глобальных медиа и практических упражнений, которые участники будут выполнять в международных командах совместно с выпускниками программы «Перспективы» и под наставничеством ее опытных менторов.

Также по необходимости участники смогут совершить краткосрочную (один-три дня) исследовательскую поездку внутри Центральноазиатского региона.

Участие в программе бесплатное.

Организаторы оплачивают иногородним участникам проезд, проживание в гостинице, питание на дни проекта и компенсируют согласованные расходы на исследовательские поездки.

Место проведения программы – Алматы.

Даты программы:

Дистанционная подготовка – 18-31 марта . Дистанционная работа в командах по три-четыре человека совместно с выпускниками программы «Перспективы» из Центральноазиатского региона при поддержке опытных менторов, в том числе планирование и подготовка к практическим упражнениям в регионе и исследовательским поездкам.

– . Дистанционная работа в командах по три-четыре человека совместно с выпускниками программы «Перспективы» из Центральноазиатского региона при поддержке опытных менторов, в том числе планирование и подготовка к практическим упражнениям в регионе и исследовательским поездкам. Мастер-классы – 3-6 апреля (Алматы). Четырехдневный интенсив в одном из регионов Центральной Азии: мастер-классы на развитие навыков освещения событий в стандартах глобальных медиа – написание новостей, работа с источниками, техники интервьюирования и др.

– (Алматы). Четырехдневный интенсив в одном из регионов Центральной Азии: мастер-классы на развитие навыков освещения событий в стандартах глобальных медиа – написание новостей, работа с источниками, техники интервьюирования и др. Встреча команд – 7 апреля (Алматы). Общая встреча всех участников программы для обсуждения проектов и детального планирования поездок: участники мастер-классов, выпускники программы «Перспективы» и менторы.

– (Алматы). Общая встреча всех участников программы для обсуждения проектов и детального планирования поездок: участники мастер-классов, выпускники программы «Перспективы» и менторы. Поездки – 8-10 апреля . Краткосрочные (один-три дня) командные исследовательские поездки внутри региона для выполнения практических заданий, в том числе для осмотра объектов и территорий, интервьюирования экспертов.

– . Краткосрочные (один-три дня) командные исследовательские поездки внутри региона для выполнения практических заданий, в том числе для осмотра объектов и территорий, интервьюирования экспертов. Дистанционное завершение –10-30 апреля. Выделяется на дистанционную доработку командных трансграничных проектов в сопровождении менторов программы «Перспективы» и при заинтересованности участников и редакций, организации публикации материалов.

Даты и место проведения указаны предварительно.

Заявки

Желающим принять участие в программе необходимо до 3 марта 2019 года (включительно) подать онлайн-заявку на участие.

Кликните для начала заполнения заявки здесь.

В заявке кандидатам нужно описать идею материала, над которым они хотели бы поработать во время участия в программе, заполнить вопросы анкеты об опыте работы и предоставить свои материалы (желательно на близкие к заявленной тематике), опубликованные или вышедшие в эфир за последние 12 месяцев.

Отбор

Для подачи заявки на участие приглашаются начинающие и развивающие карьеру журналисты и фрилансеры из России, Восточной Европы, стран Балтии, Кавказа и Центральной Азии, которые ранее не принимали участие в проектах программы «Перспективы», с опытом работы в журналистике 3-17 лет.

Суммарный опыт работы не должен превышать 25 лет.

Основной рабочий язык и язык публикаций – русский.

О результатах рассмотрения заявок кандидаты будут уведомлены по электронной почте 11 марта 2019 года до 21.00 (мск).

Организаторы программы не комментируют результаты отбора.

Источник: www.perspektivy.media,

perspektivy.media