Программа «Перспективы» принимает заявки на участие в трансграничном проекте «Asia-mix: вопросы воды»

Понедельник Февраль 25th, 2019
Рубрика: Новости, Объявления
Проект будет полезен журналистам, заинтересованным в освещении трансграничных вопросов, связанных со странами Центральной Азии.
Например:
- расходование водных ресурсов, проблемы ирригации и энергетики;
- изучение последствий изменений климата, вопросы Арала;
- экологические проекты EBDR,реализуемые в регионе и связанные с использованием водных ресурсов.
В программе мастер-классы для тренировки базовых журналистских навыков по освещению событий в стандартах глобальных медиа и практических упражнений, которые участники будут выполнять в международных командах совместно с выпускниками программы «Перспективы» и под наставничеством ее опытных менторов.
Также по необходимости участники смогут совершить краткосрочную (один-три дня) исследовательскую поездку внутри Центральноазиатского региона.
Участие в программе бесплатное.
Организаторы оплачивают иногородним участникам проезд, проживание в гостинице, питание на дни проекта и компенсируют согласованные расходы на исследовательские поездки.
Место проведения программы – Алматы.
Даты программы:
- Дистанционная подготовка –18-31 марта. Дистанционная работа в командах по три-четыре человека совместно с выпускниками программы «Перспективы» из Центральноазиатского региона при поддержке опытных менторов, в том числе планирование и подготовка к практическим упражнениям в регионе и исследовательским поездкам.
- Мастер-классы –3-6 апреля (Алматы). Четырехдневный интенсив в одном из регионов Центральной Азии: мастер-классы на развитие навыков освещения событий в стандартах глобальных медиа – написание новостей, работа с источниками, техники интервьюирования и др.
- Встреча команд –7 апреля (Алматы). Общая встреча всех участников программы для обсуждения проектов и детального планирования поездок: участники мастер-классов, выпускники программы «Перспективы» и менторы.
- Поездки –8-10 апреля. Краткосрочные (один-три дня) командные исследовательские поездки внутри региона для выполнения практических заданий, в том числе для осмотра объектов и территорий, интервьюирования экспертов.
- Дистанционное завершение –10-30 апреля. Выделяется на дистанционную доработку командных трансграничных проектов в сопровождении менторов программы «Перспективы» и при заинтересованности участников и редакций, организации публикации материалов.
Даты и место проведения указаны предварительно.
Заявки
Желающим принять участие в программе необходимо до 3 марта 2019 года (включительно) подать онлайн-заявку на участие.
Кликните для начала заполнения заявки здесь.
В заявке кандидатам нужно описать идею материала, над которым они хотели бы поработать во время участия в программе, заполнить вопросы анкеты об опыте работы и предоставить свои материалы (желательно на близкие к заявленной тематике), опубликованные или вышедшие в эфир за последние 12 месяцев.
Отбор
Для подачи заявки на участие приглашаются начинающие и развивающие карьеру журналисты и фрилансеры из России, Восточной Европы, стран Балтии, Кавказа и Центральной Азии, которые ранее не принимали участие в проектах программы «Перспективы», с опытом работы в журналистике 3-17 лет.
Суммарный опыт работы не должен превышать 25 лет.
Основной рабочий язык и язык публикаций – русский.
О результатах рассмотрения заявок кандидаты будут уведомлены по электронной почте 11 марта 2019 года до 21.00 (мск).
Организаторы программы не комментируют результаты отбора.
Источник: www.perspektivy.media,