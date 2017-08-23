Прогнозы относительно курса доллара

Если говорить сегодня про курс доллара, то ситуация остается нестабильной, как это было и в прошлом году. Уже сейчас бытует сразу несколько мнений на этот счет. Все зависит от конкретных экспертов в данной сфере.

Что будет с долларом?

Пока ситуация относительно курса данной валюты достаточно нестабильная. И все зависит от дальнейших шагов США. Если нынешняя политика Белого дома сохранится, стоит ожидать определенного укрепления доллара по отношению к остальным валютам. Однако Вашингтон сегодня может предпринять различные шаги, сменить кардинально политику, что вполне может привести к росту недоверия к американской валюте. Именно по этой причине определенные эксперты боятся делать какие-либо предположения.

Если определенные эксперты говорят об укреплении доллара, определенная часть специалистов ратует за стабильный курс доллара, то лишь немногие современные профессионалы в финансовом профиле говорят о том, что доллар США может ослабнуть. Это действительно маловероятный сценарий развития событий. В целом прогнозы относительно доллара США сегодня позитивные.

Каким экспертам стоит верить?

Уже сейчас, как видите, есть множество позиций. Но как же правильно отреагировать на данные мнения? Кому можно верить? Как показывает практика, курс американской валюты всегда был стабилен относительно остальных участников финансового рынка. Думается, что дальнейшие события ничего нового в данной отрасли не принесут. Политика нынешней администрации Белого дома направлена, прежде всего, на упрочение позиций страны и ее национальной валюты. Исходя из этого, стоит утверждать, что падения ожидать не стоит.

Однако есть события, которые не зависят от политической воли людей или партий. Никогда не стоит сбрасывать такие события со счетов. Уже сегодня может действительно все поменяться. Этого случиться не должно. Именно по данной причине курс американской валюты будет относительно стабильным, что бы ни пророчили политологи нынешнему президенту США и его администрации.

Таким образом, уже сегодня можно предположить, что в дальнейшем будет наблюдаться достаточно стабильный курс соответствующей валюты. Колоссальное количество специалистов в данной сфере делают подобные гипотезы и говорят о том, что в дальнейшем доллар также будет являться мировой валютой. Нет никаких причин не верить подобным заявлениям, анализам, предположениям экспертов и аналитиков.

Источник: http://minfin.com.ua/currency/usd/