Половина жителей Кыргызстана отправляет денежные переводы

Сколько кыргызов в России?

В декабре 2014 года Кыргызстан вступила в ЕАЭС. Этот шаг привел к тому, что трудоспособное население все чаще стало выбирать в качестве места работы соседние государства (в частности, Россию).

По официальным данным в настоящий момент в РФ трудятся около 600 тысяч граждан Кыргызстана. Однако эксперты склонны считать, что эта цифра занижена, и стоит говорить об 1 миллионе трудовых мигрантов. Чтобы понимать масштаб, это число равняется населению трех областей страны: Бишкека, Оша и Нарынской области суммарно.

В среднем кыргызский мигрант отправляет на родину около 285 долларов, а в сумме это около 2 миллиардов долларов ежегодно. При этом не представляется возможным подсчитать, сколько денег мигранты привозят с собой наличными, когда возвращаются на родину. Таким образом, перевод денег через платежные сервисы – не только востребованная финансовая услуга, но и серьезный источник дохода для тех, кто дожидается своих земляков дома.

Денежные переводы составляют 30% от ВВП страны, поэтому государство поддерживает и защищает интересы трудовых мигрантов из Кыргызстана и старается оказать им всестороннюю поддержку. В то же время, рассматривается ряд стратегий по созданию рабочих мест на родине, чтобы жители Кыргызстана могли зарабатывать и обеспечивать свои семьи, не покидая их.

Как отправить деньги в Кыргызстан?

Абсолютным лидером среди финансовых инструментов, с помощью которых мигранты посылают деньги семьям, являются платежные сервисы. Наиболее популярным является сервис денежных переводов Золотая Корона. Он предоставляет возможность выбрать способ отправки – наличными или онлайн – и предлагает одни из самых выгодных тарифов на сегодня.

Денежные переводы в Кыргызстан можно отправить без комиссии, если воспользоваться услугой конвертации валюты отправки по курсу Золотой Короны. Наиболее удобно делать это в мобильном приложении, потому что оно обладает интерфейсом на кыргызском языке — это упрощает его использование. К числу его достоинств можно также отнести высокую скорость транзакции, возможность контролировать статус перевода, вносить изменения в данные получателя или оформлять возврат онлайн до того момента, как трансферт был получен.

Стоит отметить, что с появлением сервиса число мигрантов, предпочитающих везти наличные на родину с собой, сокращается: надежность и доступность услуги, а также простота получения отправленных денег в Кыргызстане позволяет выбрать более надежный способ доставки средств родственникам.

Жизнь с денежными переводами и без

Эксперты прогнозируют рост трудовой миграции из Кыргызстана, причем направления миграции расширяются: помимо привычной и знакомой России кыргызы едут в страны Юго-Восточной Азии, Южную Корею, Европу, многие рассматривают возможности трудоустройства в США. Во всех перечисленных случаях мигранты планируют значительную часть своих доходов отправлять своим семьям на родину. Любопытно, что в отличие от представителей других стран Центральной Азии, кыргызы не торопятся перевозить свои семьи в страну работы, более того, они надеются вернуться на родину и работать там – конечно же, в случае возникновения благоприятных условия для трудоустройства. Однако в ближайшей перспективе, по крайней мере, в 2019 году, ситуация в корне не изменится.

Это значит, что востребованность денежных переводов как варианта обеспечения семьи будет стабильно высокой. При этом эксперты считают, что средняя сумма отправки будет возрастать: специалисты из Кыргызстана повышают свою квалификацию, соответственно, могут получать работу на более высоко оплачиваемых должностях и отправлять семьям больше денег, чем в настоящий момент.