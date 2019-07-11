Объявляется первый конкурс по журналистике MEDIA CAMP AWARD в странах Центральной Азии

Интерньюс в рамках Центральноазиатской медиапрограммы (CAMP) объявляет о начале приема заявок на участие в первом конкурсе по журналистике MEDIA CAMP AWARD в странах Центральной Азии.

На конкурс принимаются работы вне зависимости от их формата и жанра, опубликованные в кыргызстанских медиа в любом из форматов (онлайн, принт, радио, ТВ) с1 августа 2018 года по 30 июня 2019-го.

Цель конкурса – поощрение одаренных журналистов и независимых создателей контента Центральной Азии, освещающих события и явления, имеющие важное общественное значение.

Конкурс призван содействовать развитию медийной среды в регионе и способствовать получению качественной информации всеми представителями общества.

Принять участие в конкурсе могут любой журналист и создатель контента, штатно или внештатно работающие в кыргызстанских СМИ или в сфере медиа. В конкурсе не могут участвовать журналисты из СМИ, имеющих иностранное финансирование или зарегистрированных вне страны-участницы.

Заявку на конкурс может подать сам автор материала или же медийная организация, номинирующая его на конкурс. Работы принимаются на кыргызском и русском языках.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку здесь.

Также приложить письмо о согласии (форма для представителей медиаорганизаций – скачать здесь,

для физических лиц – скачать здесь).

Крайний срок подачи работ – 10 августа этого года.

Номинации, в которых жюри будет оценивать работы:

«Власть и общество»;

«Поколение без границ – время возможностей»;

«Время помогать»;

«Герои рядом»;

«Объектив» (специальная номинация).

Подробнее о номинациях и порядке проведения и организации конкурса читайте в Положении MС Award.

Отборочный комитет сначала определит лучшие работы в каждом из государств-участников, включая Кыргызстан. Финалистов пригласят в Душанбе, где в сентябре 2019 года в рамках медиафестиваля состоится церемония награждения победителей конкурса. Их определит специальное международное жюри.

По всем вопросам в Кыргызстане можно обращаться к веб-контент-менеджеру Бермет Маликовой, bmalikova@internews.org, тел. (312) 98-68-80 (доб. 304).

С ответами на часто задаваемые вопросы можно ознакомиться по этой ссылке.

Проект реализуется в рамках Центральноазиатской медиапрограммы (CAMP) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Подробнее о программе читайте здесь.