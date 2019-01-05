Объявляется конкурс на участие в медиатуре для представителей Центральной Азии

В рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» в партнерстве с исламским журналом «Умма» в Кыргызстане пройдет четвертый медиатур «Роль женщин в предотвращении насильственного экстремизма».

Всего на медиатур отберут пять участников из стран Центральной Азии.

Заявки принимаются от репортеров, журналистов, блогеров и гражданских активистов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, создающих публикации на социально значимые темы.

В течение трехдневного медиатура участники ознакомятся с женскими инициативами местных государственных и негосударственных организаций, которые направлены на предупреждение радикализма, ведущего к насилию.

В ходе медиатура участники смогут посетить ряд организаций в Бишкеке, познакомиться с их деятельностью и людьми, которые проводят мероприятия и участвуют в работе этих организаций для укрепления мира и стабильности через вовлечение женщин. Также они смогут обменяться опытом и обогатить мнениями участников этих инициатив свои планируемые истории.

Претендентам на участие в медиатуре необходимо заранее подготовить планы или сценарии материалов на тему женских инициатив в поддержку мира и стабильности.

Заявители, имеющие опыт подготовки материалов на тему предотвращения радикализма, приводящего к насилию, имеют преимущество при отборе.

Медиатур пройдет в Бишкеке с 4 по 6 марта 2019 года (+ день на приезд и день на отъезд).

Проезд, питание и проживание участников оплачиваются организаторами.

Заявки принимаются до 22 февраля 2019 года (включительно).

Для заполнения заявки перейдите по этой ссылке.

Медиатур организуется в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Internews

Источник фото: www.inozpress.kg (Женщины пришли на встречу, посвященную борьбе с экстремизмом. Организована дегустация халяльных блюд. Июнь 2017 года, Бишкек. Фото Аскера Султанова («Каравансарай»)